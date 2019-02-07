Son Dakika Haberleri: Muharrem Usta ve Eski Yöneticilere Mahkeme Yolu Açıldı

Muharrem Usta ve Eski Yöneticilere Mahkeme Yolu Açıldı

25 dakika önce

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş'nin 2017-2018 sezonu Olağan Genel Kurulu'nda, kulüp eski başkanı Muharrem Usta ve 4 yönetici ibra edilmedi.

Muharrem Usta ve Eski Yöneticilere Mahkeme Yolu Açıldı, System.String[]
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş'nin 2017-2018 sezonu Olağan Genel Kurulu'nda, kulüp eski başkanı Muharrem Usta ve 4 yönetici ibra edilmedi. Söz konusu yöneticiler içinde mevcut yönetime dava açılması için yetki verildi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş'nin 2017-2018 sezonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda daha önce ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görüşüldü. Dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylaması hususu müzakereye açıldı. Açılan müzakere sonucu yapılan oylamada eski başkan Muharrem Usta ve yöneticileri Ahmet Çubukçu, Coşkun Bülbül, Orhan Aksu ve Adnan Bayram'ın ibra edilmedi. Mevcut yönetime ise dava açma yetkisi verildi. Kurula, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş temsilcisi Ömer Sağıroğlu tarafından yazılı bir açıklama verildi. Açıklamada, "Her ne kadar daha önceki genel kurul toplantısında 31.05.2017 tarihinde biten faaliyet yılına ilişkin faaliyetleri hakkında ibra edilmiş olsalar dahi, Muharrem Usta, Ahmet Çubukçu, Coşkun Bülbül, Orhan Aksu ve Adnan Bayram'ın ayrı ayrı ibra edilmemesi yönünde oy kullandığımızı bu açıklamalarımızın da muhalefet şerhi ve gerekçemiz olarak tutanağa işlemesini istiyoruz" denildi. Yapılan oylamada, Muharrem Usta, Ahmet Çubukçu, Coşkun Bülbül, Orhan Aksu ve Adnan Bayram'ın ibra edilmemelerine fakat 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Ahmet Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Ömer Sağıroğlu, Şenol Kaynar ve Mahmut Memişoğlu'nun ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

DAVA AÇILABİLİR Bunun üzerine yeniden açıklama yapan Ömer Sağıroğlu, "Yapılan oylama neticesinde ibra edilmeyen eski yönetim kurulu üyeleri hakkında şirkete vermiş oldukları zararla ilgili dava açılması yönünde karar alınmasını ve yönetim kuruluna bu yönde yetki verilmesini önergemiz olarak sunuyoruz" dedi. Verilen önerge uyarınca ibra edilmeyen eski yönetim kurulu üyeleri hakkında şirkete vermiş oldukları zararla ilgili dava açılması ve yönetim kuruluna bu yönde yetki verilmesi hususları oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

(Gökmen Şahin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:46 Kaynak: İHA

Futbol, Trabzonspor, Muharrem Usta, Güncel
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