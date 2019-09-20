Muharrem ve Kerbela panelinde sevgi, kardeşlik konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek 'Sevgide Buluşalım' etkinliği öncesinde Muharrem ve Kerbela konulu panel gerçekleştirildi.



Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan yaptı. Prof. Dr. İzzettin Doğan, Hazır Ali Beyaz Yıldırım, Prof. Dr. Halil Çivi, Prof. Dr. Mehmet Dönmez, Doç. Dr. Caner Işık'ın panelist olduğu panelde, ehlibeyt, Kerbela hadisesi, alevi inancı konuları katılımcılara aktarıldı.



SDKM'de düzenlenen panele, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan, Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Alevi Kültür Dernekleri başkanları, Alevi dedeleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



"Toplumumuz birbirini tanımalı"



"14 yıl önce başlattığımız Sevgide Buluşalım etkinliğiyle istedik ki toplumumuz birbirini tanısın" diyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kişi bilmediğine düşmandır. İnsanlar birbirlerini tanırsa aradaki bilmemekten kaynaklı sorunlar zaman içerisinde ortadan kalkar. Bu panelimizde Kerbela hadisesinin İslam tarihindeki yeri ve bugüne dair çıkarımlarına akademik boyutta yer verilecek" şeklinde konuştu. Kocaeli'nin 14 yıllık Sevgide Buluşalım etkinliği deneyimi ile Türkiye için bir model ve umut oluşturduğunu belirten Başkan Büyükakın, "14 yıldır yapılmakta olan çalışmalar ülkemizde iyi uygulama örnekleri olacaktır" dedi.



"Kocaeli barışın egemen olduğu bir şehir"



"Kocaeli barışın egemen olduğu, sosyal çatışmaların en asgaride olduğu şehirdir" diyen Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı İzzettin Doğan ise, "14 yıldır sürdürülen 10 binlerce kişinin katıldığı Sevgide Buluşalım etkinliğine ilgi artarak devam ediyor. Burada insanların birbirlerini inançlarıyla tanımalarına çok büyük önem atfettik. Alevi, Sünni ayrımının olmadığı insanların insan olarak birleştikleri ve aynı duyguları paylaştıkları bir etkinlik oluştu" diye konuştu.



"Ehlibeytin hakları gasp edildi"



Muharrem ve Kerbala konusunun ele alındığı panelde söz alan Hazır Ali Beyaz Yıldırım, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde ehlibeyt konusunda bilgi verdi. Hz. Peygamberin ailesi olmasına rağmen ehli beytin haklarının gasp edildiğini söyleyen Yıldırım, "Hz. Hüseyin Kerbela'da örnek bir davranış sergileyerek Yezid'e biat etmemiştir. 6 aylık kundaktaki çocuğunu bile bu uğurda feda etmiştir. Bu savaş zalimle mazlumun savaşıdır" ifadelerini kullandı.



"Kerbela hak ile batılın savaşıdır"



İslam tarihinde derin acıların yaşanmasına sebep olan Kerbela'da 72 kişinin şehit edildiğini belirten Doç. Dr. Caner Işık, "Kerbela'da olduğu gibi hakkı tecelli ettirenler her daim azdır." ifadelerini kullandı. İnönü Üniversitesi Alevi Enstitüsü Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Sönmez, Kerbela'da bir iktidar kavgası yaşanmadığının altını çizerek ehlibeytin bir siyasi amacının, iktidar olmak gibi bir hedeflerinin olmadığını söyledi. Kerbela hak ile batılın savaşıdır diyen Prof. Dr. Sönmez, "Hz. Hüseyin'i şehit edenler, Mekke'deki müşrikler değildi, o dönem kendisini Müslüman olarak tanımlayanlardı" şeklinde konuştu.



"Alevi toplumu çağdaştır"



Alevilik ve çağdaşlık konusunda katılımcılara bilgi aktaran Prof. Dr. Halil Çivi, Alevi toplumunun çoğulcu demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan bir toplum olduğunu ifade ederek "Alevi toplumu akıl ve bilime inanır" dedi. Ehlibeyt yolunun da akıl ve bilimden geçtiğini belirten Prof. Dr. Çivi, çağdaş ve laik bir toplum olan Aleviler Hz. Alinin de ifade ettiği gibi, Devletin dini adalettir sözü ile hukukun üstünlüğüne inanmış insanlardır" diye konuştu.



Başkan Büyükakın hediye takdim etti



Panel sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı İzzettin Doğan ve panelistlere, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Sanatlar Bölümü Minyatür öğrencileri tarafından yapılmış minyatür eserlerden oluşan hediye takdim edildi. - KOCAELİ