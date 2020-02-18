Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı - Son Dakika

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Muharremşah İlkokulunda Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı açılışı yapıldı.

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Muharremşah İlkokulunda Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı açılışı yapıldı.


Açılışa İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Muharrem Yol, Muharremşah köyü muhtarı Hüseyin Kuğumcu ve okul müdürleri katıldı. Okul Müdürü Hamdi Tolga Çiçekçi konuşmasında, " Atölyemizi oluştururken öncelikli olarak atıl durumdaki sıra ve masaları boyayarak yeniden kullanıma sunduk. Sonrasında ise öğrencilerin kitap okumaya ilgisini artırabilmek amacıyla yerde otururak kitap okuyabilecekleri rahat bir köşe hazırladık. Akıl ve Zeka oyunları sınıfımızın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimiz, personelimiz ve Ankarada Diş Hekimi olan hayırsever Aydın Mısıroğlu'na teşekkür ederim " dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı
Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 03:44:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]