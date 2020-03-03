Muhasebe Haftası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhasebe Haftası - Son Dakika

Muhasebe Haftası

6 saat önce

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Alpay, iş dünyasının mali müşavirler ve muhasebecilerden, "müşteri odaklı muhasebe yönetimi" beklediğini söyledi.

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Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Alpay, iş dünyasının mali müşavirler ve muhasebecilerden, "müşteri odaklı muhasebe yönetimi" beklediğini söyledi.


Alpay, Muhasebe Haftası dolayısıyla YMMO Üyeleri ile birlikte Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulunduktan sonra yaptığı konuşmaya, İdlip'te Mehmetçiklere yapılan hain saldırıyı kınayarak başladı. Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileklerini ileten Alpay, yaralı Mehmetçiklere şifa temennisinde bulundu. Muhasebeciliğin tarihsel gelişimi içinde toplumun benimsediği, batıdan başlamak üzere birçok ülkede hukuksal statüsüne de kavuşarak ekonomik hayatın vazgeçilmez mesleği halinde geldiğine dikkat çekti.


"İş dünyası bizlerden müşteri odaklı bir muhasebe yönetimi beklemektedir" diyen Alpay, geleceğin muhasebecilerinin, bu anlamda sürekli kendilerini geliştirdiğini, müşterilerine yönetim dahil her türlü danışmanlık hizmeti verebildiklerine vurgu yaptı.


Muhasebecilerin, hizmet çeşitliliğinin yanı sıra, mesleki uzmanlık alanlarını da bu doğrultuda geliştirdiklerini kaydeden Alpay, şöyle devam etti:


"Bizler son zamanlarda kurumsal sürdürülebilirlik raporları hazırlamaktayız. Faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını açıklamayı tercih eden kuruluşların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu bilgilerin paydaşlara ulaştırılmasında bizlerin rolü daha etkin hale gelmektedir."


Alpay, Muhasebe Haftası'nın, kamuoyunda vergi bilincinin yerleşmesi adına önemli olduğunu da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Demokrasi Meydanı, Muhasebe Haftası, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
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