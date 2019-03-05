Son Dakika Haberleri: Muhasebe Haftası Çeşme'de Kutlandı

Muhasebe Haftası Çeşme'de Kutlandı

1 saat önce

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çeşme İlçe Temsilciliği, Muhasebe Haftası nedeniyle bir tören düzenledi.

Muhasebe Haftası Çeşme'de Kutlandı, System.String[]
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çeşme İlçe Temsilciliği, Muhasebe Haftası nedeniyle bir tören düzenledi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çeşme İlçe Temsilciliği, Muhasebe Haftası'nı bir törenle kutladı. Başkan Hakan Güvener'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, günün anlamı ile ilgili konuşmayı da Güvener yaptı.

Konuşmasında meslek yasası ile ilgili sıkıntılara dikkat çeken Güvener, "Sunduğumuz çözüm önerilerine rağmen, hala bir yanıt almış değiliz. Haklı olarak artık taleplerimize yetkililerden cevap vermelerini istiyoruz. Gerekli olan durum ise; TBMM'de görüşülen meslek yasamızla ve diğer sıkıntılarımızla ilgili görüşlere bir an önce kulak verilmesidir. Bu konuda atılacak her türlü adım ve iş birliği için de,dün olduğu gibi bugün de kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz" diye konuştu.

Muhasebe Haftası nedeniyle düzenlenen tören, onur belgesi dağıtımı ve Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine ayrıca; Çeşme Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çeşme Şube Müdür Vekili Ayhan Ataş, Çeşme'deki muhasebeciler, mali müşavirler ve çalışanları ile stajyerler katıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

Muhasebe Haftası, Çeşme, Güncel
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