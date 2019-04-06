Son Dakika Haberleri: Muhasebe Mesleğinin Gelişim Süreci Anlatıldı

Muhasebe Mesleğinin Gelişim Süreci Anlatıldı

1 saat önce

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) "Aksaray'da Muhasebecilik ve Muhasebe Mesleğinin Dünü ve Bugünü" konulu konferans düzenlendi.

Muhasebe Mesleğinin Gelişim Süreci Anlatıldı, System.String[]
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) "Aksaray'da Muhasebecilik ve Muhasebe Mesleğinin Dünü ve Bugünü" konulu konferans düzenlendi.


Konferansta Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Melih Özan, muhasebe mesleğinin geçmişi ve günümüzdeki uygulamalarını anlattı.


Özan, muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin günümüzde mevzuatla en çok irtibatı olan bir meslek olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 120 bin civarında Aksaray'da ise 192 kayıtlı Mali Müşavir olduğunu kaydeden Özan, şöyle devam etti:

"Mali Müşavirliğe giriş için lise mezunu bir kişinin; dört yıllık üniversite eğitimi de dahil olmak üzere, ortalama 9 yıllık bir eğitim, çalışma ve staj süresine ihtiyacı vardır."

Konferansa İİBF Dekanı Prof. Dr. Nafiz Tok, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gülin Tabakan ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yazan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Güncel
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