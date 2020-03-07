Muhasebeci Derya, baba mesleği kasaplığa döndü - Son Dakika

AKSARAY'da babasından kasaplığı öğrenen Derya Deniz Sümer (39) bir süre muhasebecilik yaptıktan sonra, baba mesleğine döndü. 3 yıl önce iş yerini açan ve kasap olan Sümer, erkek meslektaşlarını aratmıyor. Müşterilerin kendisini gördüğünde başta şaşırdığını söyleyen Derya Sümer, "Her anlamıyla bence kadının elinin değdiği yer farklı oluyor. Kendilerini hiçbir şeyden geri çekmesinler. Kendilerine güvensinler ve kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok" dedi.

Derya Deniz Sümer, çocukluk yıllarında kasap olan babasına iş yerinde yardım edip, mesleği öğrendi. Daha sonra, kasaplığı bırakıp, bir süre bir firmada muhasebecilik yapan Sümer, tekrar baba mesleğine döndü. Kasaplık yapmayı hep çok isteyen Sümer, 3 yıl önce dükkan açtı. Sümer o günden beri çok sevdiği baba mesleğini sürdürüyor. Müşteriler ise başta şaşırsalar da kadın kasabın temizliğine daha çok güveniyor. İş yerine gelenlerin genelde şaşırdığını söyleyen Sümer, "Kendi iş yerimi açtım. Hem baba mesleğini sürdürmek hem de çocuk sahibi olmak istiyorum ve 8 yıldır tüp bebek tedavisi görüyorum. Tedavinin masrafları da fazla olduğu için, maddi ve manevi açıdan iş yerimi kurdum. Dükkanıma gelen müşterilerim ilk önce hayretle bakıyor ve şaşırıyor. Daha sonra kadın eli değdiği için daha temiz ve güvenli olduğunu düşünüyorlar" dedi.

'EŞİM BAŞTA ŞAŞIRIYORDU, ARTIK ÇOK GÜVENİYOR'

Kurban bayramında da kesim yaptığını belirten Sümer, "Bayram süresince yaklaşık 30- 35 koyun kesiyorum. Eskiden babamların yanında günlük 40- 45 kuzu kesimi yapardık. Ağabeyim, ben ve bir kasap arkadaşımız kesimde yarış yapardık. Ağabeyim 3 dakikada, ben 5 dakikada, diğer arkadaşımız ise 6 dakikada bir kuzuyu yüzerdik. Kesme, yüzme ve parçalama işini yapıyorum. Eşimde ilk başta şaşırıyordu. Şimdi ise bana çok güveniyor" diye konuştu.

'KADINLARIN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK'

Kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini belirten Sümer, "Kadınlar girdikleri ortamları sakinleştirip ve güzelleştiriyorlar. Her anlamıyla bence kadının elinin değdiği yer farklı oluyor. Kendilerini hiçbir şeyden geri çekmesinler. Kendilerine güvensinler ve kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok" dedi.

'BU MESLEKTE KADIN GÖRMEK ÇOK GÜZEL'

Et ihtiyacı için sadece bu kasaba geldiğini söyleyen müşterilerden Ömer Bekir, "Emekli memurum ve sürekli buradan alışveriş yapıyorum. Kadın kasap olmasından, şarküteri ürünlerinin iyi olmasından ve hijyen kurallarına uymasından dolayı burayı tercih ediyorum" diye konuştu.

İlk defa bir kadın kasap gördüğünü belirten Mehmet Uysal da "Karşımızda kadın kasap görmek bence çok güzel bir şey. 3 yıldır buradan alışveriş yapıyorum. Ne istersek kendisi ilgilenerek etlerimizi hazırlıyor. Aksaray'da kasaplar erkek, tek kadın kasap burası olduğu ve daha hijyenik olduğu için tercih ediyoruz" dedi.