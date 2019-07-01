Son Dakika Haberleri: Muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan 50 bin liralık dövizi böyle çaldı
Son Dakika Güncel Haber

Muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan 50 bin liralık dövizi böyle çaldı

1 saat önce

FATİH'te bir kişi muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan kasada bulunan 50 bin liralık dövizi çaldı.

Muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan 50 bin liralık dövizi böyle çaldı, System.String[]
FATİH'te bir kişi muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan kasada bulunan 50 bin liralık dövizi çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay geçen Perşembe günü saat 07.45 sıralarında Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazada 20 gündür muhasebeci olarak çalışan Gökhan T. (29) içeride kimsenin olmadığı bir anda kasada bulunan 50 bin lira değerindeki dövizi çaldı. Mağaza sahiplerinin ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gökhan T. (29) bir gün sonra Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına alındı.  Gökhan T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan  Gökhan T.'nin kasada bulunan paraları çalma anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli kasada bulunan paraları cebine dolduruyor. Şüpheli daha sonra mağazadan çıkarak, uzaklaşıyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:12 Kaynak: DHA
İstanbul, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona yakın İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk' fotoğrafına ilişkin videolu açıklama İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 19:00:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan 50 bin liralık dövizi böyle çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]