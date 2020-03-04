Muhasebeci ve maili müşavirlerden Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhasebeci ve maili müşavirlerden Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret - Son Dakika

Muhasebeci ve maili müşavirlerden Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret

7 saat önce

Kırşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Muhasebeci ve maili müşavirlerden Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret, System.String[]

Kırşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Albayrak, ziyarette 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftasında yapılacak etkinliklerle ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.

Vali Akın, ziyarette yaptığı açıklamada, verginin kamuya aktarılmasında önemli rol oynayan muhasebecilerin mali hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade etti.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının kamu adına toplanan verginin oluşmasına katkı sağladığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Muhasebe mesleği günümüzde önem verilen saygın bir meslektir. Ülkemizde şu an en çok aranan nitelikli elemanların başında muhasebeciler gelmektedir. Muhasebeciler Haftası, muhasebecilere toplumda mesleklerinin önemini ifade etme fırsatı tanırken, aynı zamanda meslektaşlar arasında kaynaşmaya vesile olmaktadır. Vergi tahsilatında önemli görevler yürüten bütün muhasebecilerin haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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