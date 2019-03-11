Son Dakika Haberleri: Muhasebeciler, Devlet ile Vatandaş Arasında Köprü Vazifesi Yapıyor"

Muhasebeciler, Devlet ile Vatandaş Arasında Köprü Vazifesi Yapıyor"

2 saat önce

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'nın geleneksel akşam yemeği programına katıldı.

Muhasebeciler, Devlet ile Vatandaş Arasında Köprü Vazifesi Yapıyor
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'nın geleneksel akşam yemeği programına katıldı.

Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği programda konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Sizler çalışan ve üretim yapan vatandaşlarımız ile devletin arasında vergilerin ödenmesi hususunda köprü vazifesi görmekteler. Ülkemizin zengin ve dünyada söz sahibi bir ülke olması gerekiyor. Bu noktada hep birlikte çalışır, birlik ve beraberliğimizi bozmazsak ancak o zaman başarılı olabiliriz.Kendi ülkemizde hangi işi yaparsak yapalım en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Defterdar, muhasebeci, işletmeci hangi meslek ya da alan olursa olsun herkes işini en iyi şekilde yapmakla yükümlüdür. Bu ülkenin kalkınması, dünyada daha fazla söz sahibi olabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Kamil Saraçoğlu, Kütahya, Güncel
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