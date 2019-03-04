Son Dakika Haberleri: Muhasebeciler Günü

Muhasebeciler Günü

1 saat önce

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı (SMMMO) Nuh Boyraz ve yönetim kurulu üyeleri Muhasebeciler Günü dolayısıyla Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

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Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı (SMMMO) Nuh Boyraz ve yönetim kurulu üyeleri Muhasebeciler Günü dolayısıyla Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, oda başkanı Boyraz ile yönetim kurulu üyelerinin gününü kutladı.

Boyraz ise Muhasebeciler Günü dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:08 Kaynak: AA

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