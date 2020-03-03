Muhasebeciler Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası gerçekleştirilen törenle kutlandı



1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Törene, Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Tahsin Erdem, mali müşavir ve muhasebeciler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Tahsin Erdem, sözlerine 3 Mart 1992 senesinde Kozlu'da yaşanan grizu faciasında hayatını kaybeden maden şehitlerine ve İdlib'de sınır güvenliği için kurulan gözetleme noktasına yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek başladı.



Erdem konuşmasında şunları söyledi: "Sözlerime başlamadan önce 3 Mart 1992 senesinde Kozlu ilçemizde yaşanan grizu faciasında hayatını kaybeden maden şehitlerimize ve İdlib'de sınır güvenliğimiz için kurulan gözetleme noktasına yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah/tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıyı gerçekleştiren emperyalist ve onların taşeronlarını şiddetle ve esefle kınıyorum. Bilindiği üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart Tarihleri arası Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasamıza istinaden, 111 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavirler Odası olarak, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermekte olan meslektaşlarımız, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Mali Müşavirler olarak bizler, kendi ayakları üzerinde durabilen çağdaş ve dinamik bir ülke ideali için çalışan, ekonominin hem kaydını, hem de nabzını en iyi şekilde tutabilen, bütün zorluklara rağmen, mali hayata geçirilmesi öngörülen bütün yenilikleri en kısa sürede kavrayıp, ekonomik hayata entegre edebilme azmi ve gayreti içinde olan ve olmaya da devam eden bir meslek örgütüyüz. Kaliteli hizmet ve danışmanlığın, işletmelerimize ve ülke ekonomisinin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacağının bilincindeyiz.Toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak, ekonomi ve iş dünyası ile ilgili gelişmeleri çok yakından ve ilgi ile izleyen Mali Müşavirler, ülkemizin ekonomik alanda, küresel dünya ile rekabet edebilecek aktörler arasında yerini alabilmesi için çözüm önerileri getirebilecek donanım ve yeteneğine sahiptir. Sosyal devlet olabilmenin, vatandaşına her alanda hizmet edebilmenin ve ülke savunmasının en önemli kaynağı olan verginin toplanmasında Hazine ile Vergi Mükellefleri arasında köprü görevi gören biz Mali Müşavirleriz. TÜRMOB ve Odalarımız, kamu yararına, sürekli olarak yüksek kalitede ve standartlarda hizmet sağlayan, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerlemesi ve geliştirilmesi için sürekli çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğimizin uygulanmasına yönelik olarak, üzerine düşen sorunların çözümü noktasında çok büyük bir özveri ile çalışarak devletimizin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunmaktadır. Bunun yanı sıra ülke ekonomisi ve işletmelerin gelişmesine katkı sunan meslektaşlarımızın, çözüm bekleyen çok önemli sorun ve sıkıntılar bulunduğunu da belirtmek isterim. Üzerimize düşen bütün görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken, yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz birçok sorunumuz bulunmakta olup, bu sorun ve sıkıntıların, diyalog ve iş birliği içerisinde çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bizim taleplerimiz, mesleki çıkar elde etme talebi değildir. Bizler öngörülebilir, sade, kolay ve anlaşılabilir bir vergi sistemine sahip olunması gerektiğine inanmaktayız. Karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı, ülke ekonomisinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle onurlu ve kutsal olduğu kadar, zor ve zahmetli de olan mesleğimizin icracıları siz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyor, saygılar sunuyorum."



Konuşmanın ardından tören sona erdi. - ZONGULDAK