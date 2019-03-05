Muhasebeciler Haftası Yalova'da Kutlanmaya Başlandı

Muhasebeciler Haftası Yalova'da da kutlandı.

Muhasebeciler Haftası Yalova'da da kutlandı.



15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Yalova Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bülent Keğaz ve ildeki oda üyesi muhasebeci ve mali müşavirler düzenlenen törende hazır bulundular. AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak ve Yalova Defterdar Vekili Mustafa Karadeniz'in de katıldığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk anıtına Yalova Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bülent Keğaz tarafından çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaya, "Üzgünüz, kederliyiz, acılıyız" sözleri ile başlayan oda başkanı Keğaz açıklamasında şu sözlere yer verdi, "İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin, sorunlarının çözümü konusundaki taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Meslek mensuplarımız, devlet-mükellef ilişkilerinde dönüşümün sağlanması çalışmalarının en ağır yükünü büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri içinde yıllardır yerine getirmeye çalışmaktadır. Müzakere edilmeden, sürekli ve hızla getirilen mevzuat değişiklikleri ile süre kısıtlamaları gibi yapılan hatalı uygulamaların neticesinde moralsiz, motivasyonsuz, büyük bir stres altındayız. Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeler. Yaşadığımız sıkıntılar maalesef son zamanlarda birçok meslektaşımızı görevi başında kaybetmemize neden oldu. İşleri başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız Mersin SMMM Odamızdan İbrahim Bilsel, Serkan Serpin; Eskişehir SMMM Odamızdan Cemal Pekcan, Süleyman Özmen Korç, Halil Hancı ve Ankara SMMM Odamızdan Veyis Biçer'in ailelerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz." Meslek Yasamızın 30 uncu yılının ve Muhasebe Haftamızın sevincini yaşayamıyoruz. Şu anki mevzuatımız, hayatını kaybeden bir insandan bile beyanname gönderme sorumluluğunu yerine getirmesini beklemektedir. Meslektaşlarımız, hastane yataklarında yatarken, evladını, annesini, babasını mezara yeni koymuşken, yeni doğum yapmışken bile beyanname göndermek zorunda kalmaktadırlar. Vergi mevzuatımız maalesef ölümü bile mücbir sebep görmemektedir. Çok acil olarak bu insani olmayan durumun düzeltilmesi gerekiyor. Gerçekçi olmayan beyan süreleri, mesleğimizin üzerindeki stres kaynağı haline geldi. Sürekli yetişecek mi, uzatıldı mı stresi yaşamaktan yorulduk. Beyan süreleri mutlaka gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Görevi başında yaşamını kaybeden ve hayati derecede sağlık sorunları yaşayan meslektaşlarımız gibi iş yetiştirme stresi bütün meslektaşlarımızı tehdit eder bir aşamaya gelmiştir. Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir" diye konuştu. - YALOVA

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