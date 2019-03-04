Son Dakika Haberleri: Muhasebeciler Vergi Tahsilatında Köprü Görevi Görüyor"

Muhasebeciler Vergi Tahsilatında Köprü Görevi Görüyor"

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhasebecilerin vergi tahsilatında önemli görevi bulunduğunu bildirdi.

Muhasebeciler Vergi Tahsilatında Köprü Görevi Görüyor
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhasebecilerin vergi tahsilatında önemli görevi bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Muhasebeciler Haftası etkinlikleri kapsamında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, muhasebecilerin mali hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı.

Vergide kamu kaynaklarının aktarımının öneminden bahseden Vali Akın, şunları kaydetti:

"Muhasebeciler Haftası, muhasebecilere toplumda kendini tanıtma, ifade etme fırsatı tanırken bir yandan da meslektaşlar arasında kaynaşma ortamı sağlıyor. Kamu adına toplanan verginin oluşmasına katkı veren muhasebeciler, vergi tahsilatında köprü görevi görüyor. Esnafımızın ve işletmecilerimizin vergilerini ödemeleri ve düzenli takibinde önemli işler yürüten bütün muhasebecilere çalışmalarında başarılar diliyorum."

Albayrak da odalarının çalışmaları hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

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