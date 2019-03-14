Son Dakika Haberleri: Muhasebecilere Yeni İstihdam Seferberliği Anlatıldı

Muhasebecilere Yeni İstihdam Seferberliği Anlatıldı

1 saat önce

İŞKUR ve TOBB tarafından yürütülen istihdam seferberliği kapsamında, Sorgunlu muhasebeci, sigortalılar ve işverenlere yeni istihdam seferberliği anlatıldı.

Muhasebecilere Yeni İstihdam Seferberliği Anlatıldı, System.String[]
İŞKUR ve TOBB tarafından yürütülen istihdam seferberliği kapsamında, Sorgunlu muhasebeci, sigortalılar ve işverenlere yeni istihdam seferberliği anlatıldı.


Sorgun Öğretmenevi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İŞKUR iş ve meslek danışmanı Abdulkadir Karaduman, yeni teşviklerle birlikte kayıtlı sigortalı, kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılmasının amaçlandığını belirtti.


Karaduman, büyük ölçekli yatırımlarla stratejik yatırımların özendirilmesi gibi bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için devam eden teşviklerle birlikte yeni bir takım teşvikler sunulduğunu anlattı.

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız da işbaşı eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin istihdamı ve nitelikli iş gücü eğitimi ile iş dünyasının istihdam ihtiyacına ilişkin kurslar hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:18 Kaynak: AA

İŞKUR, Güncel
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