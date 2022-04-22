Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı

22.04.2022 11:07
Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı

ADANA'da muhasebeci E.P.'nin banka şubesinden çekip, aracının ön koltuğuna bıraktığı 820 bin lirayı çalan İrfan D. ile Vedat E., Mersin'de yakalandı.

ADANA'da muhasebeci E.P.'nin banka şubesinden çekip, aracının ön koltuğuna bıraktığı 820 bin lirayı çalan İrfan D. ile Vedat E., Mersin'de yakalandı. Çalınan paralar ise bulunamadı.

Olay, 31 Mart günü öğle saatlerinde Atikop Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Plastik firması sahibi Ali Başak, muhasebecisi E.P.'yi 820 bin lira çekmesi için bankaya gönderdi. Parayı çeken E.P., şirkete ait 01 HP 286 plakalı hafif ticari araca binip, para dolu poşeti ön koltuğa koydu. Paranın, 30 lira eksik olduğunu fark eden E.P. yeniden bankaya girdi. Bu sırada E.P.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler de aracın kilitli olmayan kapısını açıp, 820 bin lirayı alarak kaçtı.

Geri döndüğünde paranın yerinde olmadığını gören E.P., durumu önce polise ardından da patronu Ali Başak'a bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, 2 şüphelinin, olay yerine geldiği otomobilin plakasının sahte olduğu tespit etti. Araçtan parmak izi alan ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olan İrfan D. ile Vedat E. olduğunu belirledi.'ORADAN GEÇTİK AMA BİZ ÇALMADIK' SAVUNMASIMersin'in Tarsus ilçesinde oldukları saptanan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalınan paraya ulaşılamadı. Şüphelilerin ifadelerinde görüntülerdeki otomobilin kendilerinin olduğunu, aynı gün olay yerinden geçtiklerini ancak parayı almadıklarını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı
Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı
Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı
Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı
Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı
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Kaynak: DHA

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