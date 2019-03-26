Muhasebede Yeni Teknolojiler" Konferansı

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (BMYO) ile Bartın Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (Bartın SMMO) iş birliğinde "Muhasebede Yeni Teknolojiler" konferansı düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (BMYO) ile Bartın Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (Bartın SMMO) iş birliğinde "Muhasebede Yeni Teknolojiler" konferansı düzenlendi.



Bartın Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sezar Karaca'nın moderatörlüğünde üniversite konferans salondaki etkinliğe İş Bankası İŞNET İş Ortaklığı Satış Müdürü Ayhan Akgöz ile Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Luca Koordinatörü Cenk İçer konuşmacı olarak katıldı.



Akgöz, yaptığı konuşmada, muhasebe mesleğinde dünyada yaşanan gelişmeler kapsamında öğrencilere çeşitli önerilerde bulundu.



Artık çok hızlı bir fatura kesen muhasebecinin bir öneminin olmadığını belirten Akgöz, "Günümüz teknolojileri muhasebecilerden daha başka şeyler bekliyor. Meslektaşlarınızla rekabet edebilmek için sosyal medyayı ve teknolojiyi kullanmak zorundasınız. Birleşerek ve ortaklıklar kurarak büyümeli, kurumsallaşmalı ve işinize tutku ile yapmalısınız." diye konuştu.



İçer ise muhasebecilik mesleğinin gelecekteki temel taşlarının yapay sinir ağları ve dijitalleşme olacağını savundu.



Muhasebecilerin yerini gelecekte yapay zekanın alacağını belirten İçer, "Muhasebecilik yapay zekanın en çok kullanılacağı mesleklerin başında geliyor. Robotların üretim yaptığı karanlık fabrikalar ile birlikte mali müşavirlik mesleği bir müşavirlik işi olmaktan çıkıp bir mühendislik haline gelmeye başlayacak. Bundan sonraki süreçte değişime ayak uyduranlar ayakta kalacak." şeklinde konuştu.



Etkinliğe Bartın SMMO Başkanı Mustafa Fındık ve yönetim kurulu üyeleriyle öğrenciler katıldı.

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