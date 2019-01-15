Muhayer Oktay Adım Adım Beşiktaş'a
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Göztepe'nin de görüştüğü orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı transfer ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş
, Göztepe'nin de görüştüğü orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı transfer ediyor. Almanya
'nın Fortuna Düsseldorf
takımında forma giyen Muhayer ile görüşmelerini sürdüren Göztepe, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle sorun yaşadı. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcuya daha yüksek bir bedel önerdiği, Muhayer'in de rotasını siyah-beyazlılara çevirdiği öğrenildi.
Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Muhayer, U21 Milli Takımı ile Avrupa Futbol
Şampiyonası'nda da boy gösterdi.
Hem futbolcu, hem de kulübüyle transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın kısa sürede transferle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:14 Kaynak: DHA
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