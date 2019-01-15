Son Dakika Haberleri: Muhayer Oktay Adım Adım Beşiktaş'a

Muhayer Oktay Adım Adım Beşiktaş'a

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Göztepe'nin de görüştüğü orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı transfer ediyor.

Muhayer Oktay Adım Adım Beşiktaş'a, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Göztepe'nin de görüştüğü orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı transfer ediyor. 

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Muhayer ile görüşmelerini sürdüren Göztepe, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle sorun yaşadı. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcuya daha yüksek bir bedel önerdiği, Muhayer'in de rotasını siyah-beyazlılara çevirdiği  öğrenildi.

Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Muhayer, U21 Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösterdi. 

Hem futbolcu, hem de kulübüyle transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın kısa sürede transferle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:14 Kaynak: DHA

Almanya, Beşiktaş, Spor
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