Son Dakika Haberleri: Muhayer Oktay, Beşiktaş ile İlk Antrenmanına Çıktı

Muhayer Oktay, Beşiktaş ile İlk Antrenmanına Çıktı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Muhayer Oktay, Beşiktaş ile İlk Antrenmanına Çıktı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile antrenmana başladı. Oyuncular pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kanat orta şut çalışmasının yer aldığı programlar uyguladı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. 

Öte yandan yeni transfer Muhayer Oktay bugün siyah beyazlılarla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah beyazlı ekip hazırlıklarına 21 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

muhayer oktay, Beşiktaş, Spor
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