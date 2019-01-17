Son Dakika Haberleri: Muhayer Oktay, Beşiktaş'ta

Muhayer Oktay, Beşiktaş'ta

17 dakika önce

Beşiktaş, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay, Beşiktaş'ta, System.String[]
Beşiktaş, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi'nin de katıldığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:19 Kaynak: AA

Düsselldorf, Almanya, Beşiktaş, Spor
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