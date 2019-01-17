Muhayer Oktay, Beşiktaş'ta
17 dakika önce
Beşiktaş, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş
, Almanya
'nın Fortuna Düsseldorf
takımından Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz." denildi.
Açıklamada, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Futbol
A Takım Direktörü Ali Naibi'nin de katıldığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:19 Kaynak: AA
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