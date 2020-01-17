Muhayer Oktay, Giresunspor'a kiralandı - Son Dakika
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Muhayer Oktay, Giresunspor'a kiralandı

6 saat önce

Beşiktaş, devre arası kamp kadrosuna dahil edilmeyen Muhayer Oktay'ın sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Muhayer Oktay, Giresunspor'a kiralandı, System.String[]

Beşiktaş, devre arası kamp kadrosuna dahil edilmeyen Muhayer Oktay'ın sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf II'den kadroya dahil edilen 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla sadece 3 maça çıkmıştı.Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcularımızdan Muhayer Oktay, 2019-2020 sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralanmıştır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:43 Kaynak: DHA
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