Son Dakika Haberleri: Mühbiç'teki Terör Saldırısı

Mühbiç'teki Terör Saldırısı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Münbiç'teki terör saldırısına ilişkin, "Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Münbiç'teki terör saldırısına ilişkin, " Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, Münbiç'te düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırısında ABD askerlerinin ve sivillerin can kaybına uğramış olmasını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Bölgedeki güvenlik tehditlerinin ciddiyetini bir kez daha gösteren bu alçakça terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurgulayan Çeviköz, hayatını yitirenler için en derin taziyelerini sunduklarını bildirdi. Çeviköz, şunları kaydetti:

"Bu saldırı Suriye'deki ortamın ne kadar karmaşık olduğunu, farklı yöntemlerle saldırılarına devam eden IŞİD'e karşı sürdürülen terörle mücadelenin henüz sona ermediğini, aksine IŞİD'in Türkiye sınırlarının yakınındaki artan etkinliğini göstermektedir. Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Zira Suriye'deki terör tehdidi bölgesel ve küresel ölçekte endişe vericidir. Bu mücadelede, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı esası içinde davranılması, ortak gündemin Suriye topraklarının terör odaklarından tamamen temizlenmesi olması gerektiği açıktır.

Türkiye, Suriye halkının yeniden huzur ve barış ortamına kavuşabilmesine yardımcı olmak maksadıyla en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurmalı, bu mücadelede Suriye'nin yanında olduğunu göstermeli, iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka aykırı olarak yorumlanabilecek adımlar atmaktan kaçınmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:12 Kaynak: AA

Suriye, Münbiç, Politika
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