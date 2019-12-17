Mühendis adayı öğrenciler 3. Etap Raylı Sistem şantiyesini inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mühendis adayı öğrenciler 3. Etap Raylı Sistem şantiyesini inceledi - Son Dakika

Mühendis adayı öğrenciler 3. Etap Raylı Sistem şantiyesini inceledi

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi'ne Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri teknik bir gezi düzenledi.

Mühendis adayı öğrenciler 3. Etap Raylı Sistem şantiyesini inceledi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi'ne Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri teknik bir gezi düzenledi. Genç Mühendis adayları, düzenlenen teknik gezi ile proje çalışmalarını yerinde inceledi.


Büyükşehir Belediyesi'nin, 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Varsak'ı Otogara, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve şehir merkezine, bağlayacak proje üniversite öğrencilerinin de inceleme konusu oldu. Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf öğrencileri, 3. Etap Raylı Sistem'in şantiyesine teknik gezi düzenledi.


Yaklaşık 40 öğrencinin katılımıyla düzenlenen teknik gezide, Hat İşleri İmalat Şefi Evren Dursun öğrencilere proje ile bilgi verdi. Otogar-Meltem arasında devam eden projenin şu ana kadar yüzde 50'sinin tamamlandığını ve tünel çıkışından itibaren 1.5 kilometre ray montajı yapıldığını söyleyen Dursun, öğrencilere Batı Gar olarak adlandırılan yeraltı istasyonundaki kazı çalışmaları, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki ray döşemesi ve imalat aşamasını yerinde anlattı.


Teorik bilgileri sahada incelediler


İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevil Köfteci, teknik gezinin öğrenciler için çok faydalı olduğuna ifade ederek, "Bitümlü karışımlar laboratuvar uygulamaları dersi kapsamında 4. Sınıf öğrencisi 40 öğrencimizle geziye katıldık. Raylı sistem hattını, projesini, aşamalarını teknik olarak inceledik. Öğrenciler için bu tür teknik geziler faydalı oluyor. Teorik anlattığımız konuları yerinde inceleme fırsatı elde ediyorlar. Öğrencilerimiz inşaat imalatlarıyla ilgili aşamaları, rayların dengelenmesi gibi teknik imalatları gördüler. Büyükşehir Belediyesi'ne bizleri bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak
Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Son Dakika Haberleri
21:10 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Avrupa'dan bir ülkenin önderliğinde soruşturma açılmadı. - Son Dakika
21:07 Gaziantep doğa koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika
21:04 Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis - Son Dakika
20:56 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi" - Son Dakika
20:52 Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mühendis adayı öğrenciler 3. Etap Raylı Sistem şantiyesini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]