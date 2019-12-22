Mühendis adayları Bursa'da sahaya indi

Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri, Bursa'nın en büyük karma yaşam projesi olan Downtown'a teknik inceleme gezisi düzenledi.



Pamukkale Üniversitesi İnşaat Topluluğu öğrencileri, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri yerinde inceleme fırsatı buldu. İnceleme konusu olarak Atış Yapı'nın Bursa'daki Downtown projesini seçen mühendis adayları, konut, ofis, otel, alışveriş merkezi, okul, cami, müze ve tıp merkezinin bir arada yer alacağı Türkiye'nin ilk projesinde şantiye alanını gezdi. İlk olarak projenin dev maketini inceleyen öğrencilere Atış Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış tarafından bilgi verildi. Karma yaşam projesi hakkında merak ettikleri soruları firma yetkililerine soran öğrenciler, daha sonra baretlerini takarak şantiyeye girdi. Maket üzerinde inceledikleri projenin uygulanmasını gören inşaat mühendisliği öğrencileri, bu fırsatı verdiği için Atış Yapı yetkililerine teşekkür etti. Türkiye'nin en özellikli projelerinden birini teknik olarak incelemelerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten öğrenciler, "Okulda teorik bilgileri öğreniyoruz ama pratiğe dökmede biraz zayıf kalıyoruz. Bu teknik gezilerin bize çok faydası oluyor. Staj yapıyoruz ama deneyimli kişilerden bir şeyler öğrenmek bizim için daha avantaj oluyor. Bizim için çok faydalı bir gezi oldu" dediler.



İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Atış Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış da, "Öğrenci arkadaşlarımızın akademik eğitimlerinin yanında sahadaki uygulamaları da öğrenmeleri çok önemli. Bizim projemizi seçerek Denizli'den Bursa'ya gelen inşaat mühendisliği öğrencilerine şantiyemizin kapılarını açtık. Projemizi sahada detaylı bir şekilde anlattık. Mesleğe başladıklarında nelerle karşılaşabileceklerini anlattık. Sektörün durumunu ve teknik konuları uzun uzun konuştuk. 2 bin metrekarelik müze, 60 bin kare kiralanabilir alanları, 245 odalı otelimizi, cami, park ve eğitim alanları hakkında bilgiler verdik. Karma yaşam projemiz, sadece bir konut projesi değil, Bursa'nın bütün eksiklerinin tek bir yerde toplanabileceği, her ihtiyacı kendi bünyesinde barındıran bir proje. Bu projedeki bütün bileşenleri geleceğin mühendisleriyle paylaştık" diye konuştu. - BURSA