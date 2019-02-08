Mühendis Adayları Uygulamalı Mühendislik Eğitimine Uğurlandı

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde uygulamalı mühendislik eğitimi (UME) kapsamında, UME öğrencileri bir dönem boyunca çalışacakları 21 farklı ildeki 86 akredite kuruluşa gitmeden önce iş sağlığı ve güvenliği, iş disiplini, zaman yönetimi gibi konuların yer aldığı bir günlük...

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde uygulamalı mühendislik eğitimi (UME) kapsamında, UME öğrencileri bir dönem boyunca çalışacakları 21 farklı ildeki 86 akredite kuruluşa gitmeden önce iş sağlığı ve güvenliği, iş disiplini, zaman yönetimi gibi konuların yer aldığı bir günlük "İşbaşı Öncesi İş Yerine Uyum" eğitim programı düzenlendi.



Mühendislik Fakültesinin son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ve mezun olabilmeleri için gerekli şartlar arasında yer alan Uygulamalı Mühendislik Eğitimine (UME) hak kazanan çevre mühendisliği bölümünden 13, gıda mühendisliği bölümünden 25, inşaat mühendisliği bölümünden 30, makine mühendisliği bölümünden 28 ve elektrik elektronik mühendisliği bölümünden 14 öğrenci olmak üzere toplam 110 UME öğrencisi bir günlük İşbaşı Öncesi İş Yerine Uyum eğitim programına katılarak program sonunda iş yerlerine uğurlandı.



Eğitime katılan öğrencilerin bir dönem boyunca iş yerlerinde çalışacakları ve bu çalışmaları sonunda başarılı olmaları halinde mühendis olarak Adıyaman Üniversitesinden mezun olacakları bildirildi.



Eğitim programı açılışına Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refet Karadağ, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İsmail Bozkurt ve Yrd. Doç. Dr. Miraç Uçkun, UME kapsamında öğrencisi bulunan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seydi Vakkas Üstün, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şükrü Kurt, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdulcelil Buğutekin, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Günaydın, Çevre Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Demirci ile ilgili bölümlerin öğretim elemanları ve UME öğrencileri katıldı.



Açılışta bir konuşma yapan Rektör Gönüllü, eğitim programı ve iş ahlakı ile ilgili bilgiler vererek çeşitli tavsiyelerde bulundu.



Rektör Gönüllü, eğitim programının ardından farklı kurumlarda işbaşı yapacak olan mühendis adaylarının öncelikle kendilerine verilecek işe, işverene ve insanlara saygılı olmaları gerektiğinin önemini belirterek çalışmak, dürüst olmak ve yapılan işi sevmenin önemine vurgu yaptı.



Rektör Gönüllü, "Vatanımızı, milletimizi ve işimizi sevmeliyiz. Ne iş yaparsak yapalım en güzelini yapmaya gayret ederek, açık, cesur ve kararlı olmalıyız. Dürüstlükten ödün vermemeliyiz. Önemli olan çalıştığınız kurum ya da firmanın büyük ya da küçük olması değil önemli olan yapacağınız işi dolayısıyla mesleğinizi öğrenmenizdir. Ülkemizin, iyi yetişmiş, teknoloji aşığı, proje üreten mühendislere ihtiyacı var. İnanıyorum ki hepiniz mesleğinize dört elle sarılarak yeni bir şeyler üretmenin gayreti içerisinde olacaksınız. Hepinize hayat boyu başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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