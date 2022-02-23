Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor

23.02.2022 15:38

Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla İnsansız Hava Araçları üzerinde çalışmalar yapıyor.

Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla İnsansız Hava Araçları üzerinde çalışmalar yapıyor.

Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören üniversite adayları öğrencilerin eğitim hayatlarında üniversite ve meslek seçimlerine yardımcı olmak amacıyla Karabük Üniversitesi tanıtım etkinliği düzenlendi. Lise son sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarında doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, üniversiteli öğrenciler TEKNOFEST'e katılmak üzere yaptıkları çalışmaları ziyaretçilere anlattı.

Ventus İHA Takımı Elektrik Kaptanı Akın Avcı, bu yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmasına benzerlerinin çok az ülke tarafından yapılan Delta Kanat Modeli İHA ile katılacaklarını söyledi.

"Elektronik alanda geliştirmek istediğimiz kendi ESC'mizi üretmek"

Delta Kanat Modelinin en önemli özelliğinin hafif ve hızlı olması olduğunu kaydeden Avcı, "Bu sene elektronik alanında geliştirmek istediğimiz milli teknoloji hamlesine katkıda bulunarak kendi Electronic Speed Controller'i üretmek. Ekibimizdeki 3 elektronikçi arkadaşımızla beraber bu ESC'yi gerçekleştirdiğimiz zaman sıfırdan üretilmiş araçla tasarımı kendimize ait olan sistemi kurmuş olacağız. Yazılım alanında ise kendi görüntü işlev sistemimiz kurarak yerdeki cisimleri sıfırdan tanıyan bir sistem kuracağız" dedi.

Avcı, ilk hedeflerinin TEKNOFEST 2022'de finalist olmak ve yarışmayı kazanmak olduğunu dile getirdi.

Delta kanat modelinde çalışırken en zorlandıkları bölümün materyalleri bulmak olduğunu belirten Avcı, "Dünyada çok az ülkenin bu alanda çalıştığı bir kategori olduğu için. Sistemlerimiz çok yeni. Hatta mekanik anlamdaki sistemi arkadaşlarımız deneme yanılma yoluyla yaklaşık 20 kere uçuş yaptıktan sonra doğru sistemi bulabildik. Uçağımız uçar vaziyette kendini kanıtlamış durumda. Uçağımız şuanda pilot tarafından uçuruluyor ama gerekli maddi kaynakları bulduğumuz zaman otonom olarak uçuşlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Genç mühendis adayları ile beraber çalışıyoruz"

Sabit kanatlarda Delta tipi İHA'nın şuanda dünyada 3 ülke tarafından yapıldığını aktaran Avcı, "Bunlarda çok yüksek maliyetlere çıkartılan uçaklar. Bunların en önemlisi Amerika'nın elinde bulunduğu raptorlar. Bizim ülkemizde de BAYKAR şirketi bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bizde kendi elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken bizim önümüze çıkan en büyük sorun maddi külfetleri. Sponsorluk ülkemiz için önemli bir kapı. Yatırımcıların bu alana verdikleri desteklerle birden çok BAYRAKTAR şirketi çıkabilir, buna inanıyoruz. Genç mühendis adayları beraber çalışıyoruz. Tek istediğimiz maddi olarak destek olunması" ifadelerine yer verdi.

İHA üzerine çalışma yapan başka bir takım olan ASPAR'ın kaptanı Hatice Yıldırım ise geçtiğimiz 3 yılda katıldıkları TEKNOFEST'te başarılı bir performans gösterdiklerini, zaman farkıyla sıkıntı yaşadıkları için geride kaldıklarını ifade etti.

Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor
Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor
Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor

YORUMLAR
500
Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Burdur'da kampa girdi Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Burdur'da kampa girdi Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Para Okçuluk Dünya Şampiyonası

Mühendislik Fakültesi, Karabük Üniversitesi, Karabük, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:48:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement