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Mühendis çiftin "filarmoni" projesi, salonları aşıp fabrika ve huzurevlerine yayıldı - Son Dakika

Mühendis çiftin "filarmoni" projesi, salonları aşıp fabrika ve huzurevlerine yayıldı

09.11.2021 11:06
Mühendis çiftin

İzmir'de yaşayan mühendis çiftin, sanata ve sanatçıya destek vermek için kurduğu filarmoni orkestrası, çok sesli müziği konser salonlarının yanı sıra fabrikalara ve huzurevlerine de taşıyor.

İzmir'de yaşayan mühendis çiftin, sanata ve sanatçıya destek vermek için kurduğu filarmoni orkestrası, çok sesli müziği konser salonlarının yanı sıra fabrikalara ve huzurevlerine de taşıyor.

Enerji sektöründe imalat ve mühendislik sistemleri üreten bir şirketleri olan endüstri mühendisi Fatma ve elektrik mühendisi Ceyhan Olten çiftinin, sanatçı dostları Akgün Çavuş'un desteğiyle 2013 yılında oluşturdukları filarmoni orkestrası, gün geçtikçe büyüyor.

Ailenin adını taşıyan Olten Filarmoni Orkestrası'nda istihdam edilen 31 konservatuvar ve müzik bölümü mezunu sanatçı, konser salonlarına gelen müzikseverlerle buluşuyor.

Fabrikalarda ve huzurevlerinde de konserler veren toplumun tüm kesimlerine ulaşma gayreti içinde bulunan orkestra, filarmoni ile daha önce tanışma olanağı bulamayan çok sayıda kişiye kaliteli müziği ücretsiz olarak sunuyor.

Olten çifti, orkestranın yanı sıra aynı isimdeki sanat vakfı ve sanat okullarıyla da daha fazla sanatçının istihdam edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Mühendisler, işletmeciler herkes işin içinde

Olten Filarmoni Orkestrası, 2021-2022 sezonunun ilk etkinliği olan "Evrenselden Öze" konserini Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi.

Konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan Olten Sanat Vakfı Başkanı Fatma Olten, eşinin de kendisinin de "amatör dinleyici" olduğunu ve filarmoni orkestrası kurmanın yıllarca bir hayal olarak kaldığını ifade etti.

Sanatta farkındalık yaratmak, sanatçının istihdam problemine çare olmak için yola çıktıklarını aktaran Olten, "Bir konservatuvar mezunu, devlet orkestrasında istihdam olanağı bulmak için yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Filarmoni orkestrası kurmanın fizibilitesini yaptık ve ilk etapta uygulanabilir olmadığına karar verdik. Ancak bir sosyal sorumluluk projesi olabilirdi. O nedenle filarmoni orkestrasının yanı sıra sanat vakfını ve okullarını da kurduk." dedi.

Olten Filarmoni Orkestrası'nda 12 ay maaşını alan sigortalı sanatçılarla çalışmaya başladıklarını ifade eden Fatma Olten, "Ben ve eşim müzik aleti çalmıyoruz, amatör dinleyicileriz. Organizasyonu gerçekleştirdik ama ciddi bir sponsorluk var ve sanat okulları var bu olayın arkasında. Her ay bittiğinde belli bir açık kalıyor onu da eşimle çalışarak tamamlıyoruz." diye konuştu.

Fatma Olten, firmalarında çalışanlarla filarmonideki sanatçıların artık aynı ailenin parçası olduklarını vurguladı.

Sanatçı ve emekçileri aile çatısı altında birleştirmenin mutluluğunu da yaşadıklarını aktaran Olten, "Örneğin mühendislerimiz konsere gelen dinleyicilerin HES kodunu sorguluyor ya da bilet satıyor. Finans müdürü de POS cihazıyla ödemeyi alıyor. Herkes birlikteliğin bir parçası. Bir filarmoni orkestrasını ayakta tutmak ciddi bir bedel. Biz torunlarımıza bırakmak için bu orkestrayı kurduk. Yaşadığımız toplum için bir şey yapmak, yol açmak istedik."

Fatma Olten, bundan sonraki hedeflerinin bir müzik akademisi kurmak olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde sanatçıya destek

Olten Sanat Vakfı Koordinatörü Akgün Çavuş ise sanatı ve sanatçıyı desteklemek için başladıkları proje kapsamında düzenli konserler vermeye çalıştıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde konserlere ara vermek durumunda kaldıklarını kaydeden Çavuş, "Evde müzik projesiyle sanatçı arkadaşlarımızın evde kaydettikleri müzikleri sosyal medyada paylaşarak onlara destek sağlamaya devam ettik." diye konuştu.

Çavuş, filarmoni projesinin sadece sanatçılar için değil, çok sesli müzikle tanışmamış insanlar için de önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Fabrika konserlerimiz var ve çok önemsiyoruz. Onlar bize ulaşamazlarsa biz onlara gidiyoruz. Sektör ayırt etmiyoruz. Tekstil, inşaat, elektrik sektöründe çalışanlarla buluştuk. Bu bizim için başlangıç. Hizmet etmek ve geleceğin sanatseverlerini yetiştirmek istiyoruz. Biz size müziği getiririz diyoruz."

Huzurevine gidiyorlar

Akgün Çavuş, sadece fabrikalara değil eğitim kurumlarına ve huzurevlerine de gittiklerini, Darüşşafaka Urla Yaşam Huzurevi'nin de konser verdikleri kurumlar arasında yer aldığını bildirdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bazı konserleri ücretsiz verdiklerini anlatan Çavuş, kimi konserleri de Türk Eğitim Vakfı (TEV) gibi kurumlara destek amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Çavuş, 2022 konser sezonunda aylık program yaptıklarını, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde her ay konser vereceklerini, konserlerde Klasik Batı Müziğinin yanı sıra Türk Müziğini de çok sesli olarak sunacaklarını sözlerine ekledi.

Fabrika, Konser, Müzik, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mühendis çiftin 'filarmoni' projesi, salonları aşıp fabrika ve huzurevlerine yayıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mühendis çiftin "filarmoni" projesi, salonları aşıp fabrika ve huzurevlerine yayıldı - Son Dakika
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