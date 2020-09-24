Mühendis, evinin banyosunda intihar etti - Son Dakika

Mühendis, evinin banyosunda intihar etti
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, gemi mühendisi Niyazi Ş. (58), evinin banyosunda tabancayla yaşamına son verdi.
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, gemi mühendisi Niyazi Ş. (58), evinin banyosunda tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Ş., sabah uyandıktan sonra banyoya gitti. Silah sesini duyan ailesi, banyoya girdiğinde Niyazi Ş.'yi kanlar içerisinde gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Niyazi Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler olay yerinde incelemede bulunurken, Niyazi Ş.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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