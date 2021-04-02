Mühendis evladını teröre kurban veren şehit babası, PKK ile HDP'ye tepkisini dile getirdi - Son Dakika

Mühendis evladını teröre kurban veren şehit babası, PKK ile HDP'ye tepkisini dile getirdi

02.04.2021 11:09
Mühendis evladını teröre kurban veren şehit babası, PKK ile HDP'ye tepkisini dile getirdi, System.String[]

HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce geçen sene düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun ailesi, terör örgütü ile HDP'ye tepkisini dile getirdi.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce geçen sene düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun ailesi, terör örgütü ile HDP'ye tepkisini dile getirdi.

Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce 3 Nisan 2020'de uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki mühendis Gözenoğlu'nun ailesi, evlatlarının emaneti olan iki kızına gözü gibi bakıyor.

Şehide duydukları özlemi Midyat ilçesinde evlerinin bir bölümünde oluşturdukları özel köşedeki hatıralarına bakarak gidermeye çalışan acılı aile, sık sık evlatlarının mezarını ziyaret ediyor.

Şehidin babası Hüseyin Gözenoğlu, AA muhabirine, oğlunun PKK'lı teröristlerce hunharca katledildiğini belirtti.

Aradan bir yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini, hiçbir zaman da dinmeyeceğini ifade eden Gözenoğlu, "Mazlum cana yakın, alçak gönüllüydü. İyi bir baba, eş, evlat, kardeş, ağabeydi. Vatanseverdi. Onu asla unutmayacağız. Şehit haberi aldığımız zaman içimiz cız ediyor." dedi.

PKK'nın özellikle sivil katliamlarında acılarının daha da tazelendiğini dile getiren Gözenoğlu, terör örgütünün gerçek yüzünün bu saldırılarla bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

"Bunlar kesinlikle Kürt olamazlar. Bunlar ne Kürt ne de Müslümandır." diyen Gözenoğlu, "Oğlumun şehit olduğu yer hassas bir bölge. Kahramanca gidip çalıştı. 40 günlük bebeğinin maması için gitti. Elinde kalemi, metresi, bilgisayarı vardı, silah yoktu." ifadelerini kullandı.

"Er geç bunların sonu gelecek"

"Adı kadar mazlum olan, silahsız, savunmasız birini hunharca katledeceksiniz, sonra çıkıp 'Kürtlerin hakkını istiyorum' diyeceksiniz." şeklinde konuşan Gözenoğlu, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin emaneti bu güzel vatanı asla bu hainlere böldürmeyeceğiz. Bunlar kesinlikle amaçlarına ulaşmayacak. Er geç bunların sonu gelecek. Halkımızın azmi, Allah'ımızın izniyle, kahraman güvenlik geçlerimizin azmiyle bitecek. Son yıllarda bir yandan başarılı operasyonlar bir yandan da halkın terör örgütünün gerçek yüzünü görmesiyle örgüte katılım sıfırlandı."

"Diyarbakır annelerinin mücadelesi çok kıymetli"

Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere değinen Gözenoğlu, "Diyarbakır annelerinin mücadelesi çok kıymetli. Dağa çıkanların önü kesilmiş oluyor. Bu kesildiği zaman şehitlerimizin sayısı da düşmüş oluyor. Onun için çok kıymetli buluyor ve destekliyorum. Gönül isterdi ki bütün sivil toplum örgütleri Diyarbakır anneleri gibi bu olayın üzerine gitsin. Ama bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler iki oy uğruna bu canileri maalesef desteklemekte. Şehit ailelerinin gözlerinin içine bakınca utanmayacaklar mı?" ifadelerini kullandı.

Gözenoğlu, "İki oy uğruna şehidin taziyesiyle, özel günüyle ilgilenmiyorlar. Oğlum inşaat mühendisiydi, katledildi. Bir senesi doldu. Ne başsağlığına geldiler ne aradılar. Oy uğruna gizli ittifak yapıyorlar. Ben bunları da kınıyorum." dedi.

"HDP'nin kapatılmasını istiyorum"

Parti kapatmayı çözüm olarak görmediğini ancak HDP'nin kapatılması gerektiğini düşündüğünü belirten Gözenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kadar şehidimiz varken, Meclis'te PKK'yı savunacak naraların atılmasını ve saygısızlıkları hazmedecek durumda da değiliz. HDP'nin gerçek yüzünün özellikle Kürtler tarafından iyi görülmesi gerekir. Bir Kürt kardeşimiz çıksın ve desin ki 'Benim bu derdime derman olmuşlar, HDP kapatılmasın.' Zarardan başka bir şey söylesin. Maalesef Kürtlerin kanını, gençlerini, şerefini istismar ederek sadece kendilerine bir yer etmek istiyorlar. Bunların derdi kesinlikle kendileridir, bunlardan Kürtlere bir fayda yoktur. HDP'nin bir an önce kapatılmasını bir Kürt olarak canı gönülden istiyorum. Kürtleri mahvettiler. PKK'yı zaten biliyoruz. Kovid-19 nasıl dünyanın başına bela olmuşsa bunlar da Kürtlerin ve ülkemizin başına bela olmuşlar."

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mühendis evladını teröre kurban veren şehit babası, PKK ile HDP'ye tepkisini dile getirdi - Son Dakika


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