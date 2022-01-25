Mühendis gençler depremzedeleri yeni konuta kavuştururken kendi yuvalarını da kurdu - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evleri ağır hasar gören depremzedeler için konut inşasında görev alan ve şantiyede tanışan mühendis iki genç evliliğe karar vererek, kendi yuvalarını da kurdu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için Elazığ ve Malatya'da binlerce konuttan oluşan proje hayata geçiriliyor.

Geçen 2 yılda, ihalesi yapılan 23 bin 249 konuttan 18 bin 530'u tamamlanırken, binaların yapımında depremi bizzat yaşayan çok sayıda Elazığlı mühendis ve işçi de alın teri döküyor.

Bu gençler arasında inşaat mühendisi Hande İrteni (29) ve Buğra Deveci (32) de bulunuyor.

Depremzede gençler, hemşehrilerini yeni evlerine kavuşturmak için yapımı tamamlanan 689 konutun şantiyesinde kontrolör olarak görev yaparken tanıştı.

Evlenmeye karar veren gençler 4 ay önce dünyaevine girdi.

"Depremzedeler için yuva kurarken onunla da bir yuva kurmak nasip oldu"

Halen TOKİ şantiyesinde görev yapan Hande İrteni Deveci, gazetecilere, depremi yaşamış mühendisler olarak görevlerini büyük bir hassasiyet ve özveriyle yerine getirdiklerini söyledi.

Kendisi gibi bir müşavirlik firmasında kontrolör olarak çalışan eşiyle TOKİ şantiyesinde tanıştıklarını anlatan Deveci, "Geceli gündüzlü Elazığlı hemşehrilerimize daha güzel ve daha güvenli evler yapabilmenin, onların daha hızlı şekilde evlerine, yuvalarına yerleşebilmelerinin mücadelesi içindeyken eşimle tanışmış oldum. Depremzedeler için yuva kurarken onunla da bir yuva kurmak nasip oldu. Önce acılarımız birleşti, yaralarımızı beraber sardık, oradan da mutluluğumuz birleşti." dedi.

"Çok mutluyuz"

Buğra Deveci de şantiye ortamında çalıştığı eşiyle 4 ay önce dünyaevine girdiğini, TOKİ'nin Yemişlik Mahallesi'nde inşa ettiği bir deprem konutunda yuva kurduklarını belirtti.

Eşi ile iş konusunda sürekli istişare halinde olduklarını, bu şekilde arkadaşlıklarının önce sevgiye, sonra aşka dönüştüğünü ifade eden Deveci, "Evliliğe doğru bir yol oluştu. Sonunda evlendik, şu an çok mutluyuz." diye konuştu.