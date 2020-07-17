Mühendis Gizem, hobi olarak başladığı saksı tasarımları beğenilince iş yeri açtı - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü ikincilikle bitiren ve yüksek lisans öğrenciliği devam eden Gizem Dayanıklı (24), hobi olarak başladığı farklı çiçek türleriyle saksı tasarım işini sosyal medyada ilerletince iş yeri açtı. Kendi ürettiği saksıları tasarım ve çiçeklerle süsleyerek satışa sunan Dayanıklı, "Günde 12 saat çalışıyorum ama başka işte bu kadar mesai harcasaydım herhalde bu kadar mutlu olmazdım" dedi.
Kozlu ilçesinde yaşayan Gizem Dayanıklı, ZBEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden geçen yıl bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Akademik kariyer planlayan Gizem Dayanıklı, aynı üniversitede yüksek lisansa başladı. Dayanıklı'nın bu sırada internette gördüğü farklı çiçek türleriyle tasarımlar ilgisini çekti. Evde kendi imkanlarıyla hobi olarak başladığı tasarımlarını ilerleten Dayanıklı, Instagram hesabından satmaya başladı. Kısa sürede büyük ilgi gören Dayanıklı, talebe yetişmekte güçlük çekince ilçede iş yeri açtı. Halk pazarında da tezgah açan Dayanıklı, inşaat mühendisi olmasının etkisiyle birbirinden güzel tasarımlarını çiçekle buluşturarak satışa sunuyor. Kendisine önemli bir gelir kapısı elde eden Dayanıklı, yüksek lisansını tamamladıktan sonra akademisyenliği hedeflediğini söyledi. Bu süreçte hobi olarak başladığı işin mesleği durumuna da geldiğini anlatan Dayanıklı, şöyle konuştu:
"Burada bunu yapan hiç yok. Çok değişik geliyor insanlara. Onun için talep oldukça iyi. Neden yapıyorsun diye anlamıyorlar bazen. Anlatıyorum. Kalıpları da kendim yapıyorum. O da mesleki bilgilerden inşaat mühendisi olmam biraz işe yaradı. Malzemeleri iyi biliyorum. Mesleğime döner miyim hala karar vermedim. Dönersem de bunu bırakmayı düşünmüyorum. Yavaş yavaş belki kendimi geri plana alarak yardımcı bularak ilerleyebilirim. Bu işe hobi olarak başlamıştım. İş bulursam da hobi olarak devam edebilirim diye düşünüyorum. Ailem de destekliyor. Yüksek lisansımı da yaptığım için mesleğimi de geride bırakmadım aslında."