Son Dakika Haberleri: Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi (2)
Son Dakika Güncel Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi (2) - Son Dakika

Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi (2)

6 saat önce

MÜHENDİS KÜÇÜKCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIGaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı.

Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi (2), System.String[]

MÜHENDİS KÜÇÜKCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı.

Korkut Küçükcan için Asri Mezarlıktaki Bahattin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ilçe belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabutunun üzerine karanfil konulan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
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