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Son dakika haberleri: Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada ara karar verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada ara karar verdi

13.01.2022 15:57

Son dakika haber: Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada ara karar verdi Kilis'te, 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 5'inci duruşmasında ara karar verdi.

Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada ara karar verdi

KİLİS - Kilis'te, 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 5'inci duruşmasında ara karar verdi.

Mühendis Mehmet Akcan (30), 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar inşaatını kontrol ettiği esnada PKK/ YPG tarafından döşenen mayının üzerine basması sonucu hayatını kaybetmişti. Akcan'ın ölümüne ilişkin dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme", M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahısların hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Kilis 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Mehmet Okan Arıkan ile Mühendis Mehmet Akcan'ın kardeşi Celal Akcan ile avukatı katıldı.

Arıkan, önceki duruşmalardaki ifadesini tekrar ederken, sanıkların avukatları da daha önceki ifadelerini tekrar etti.

Kilis 1 Ağır Ceza Mahkemesi verdiği ara kararda, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na müzekkere yazılarak, Patlamanın gerçekleştiği sınır duvarının yapımına ilişkin TOK veya taşeron firma ile imzalanan güvenlik protokolü olup olmadığının sorulmasına, şayet böyle bir protokol varsa bir suretinin istenilmesine, Bu iş kapsamında bağlı bulunan hudut karakollarına güvenlik maksatlı gönderilen tüm yazılı emirlerin birer suretlerinin istenilmesine, TOKİ'ye müzekkere yazılarak Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yüksektepe, Oncunlar ve Deminşık Hudut Karakolları bölgesinde yapılacak modüler beton ve yol çalışmasını inşaat firması ortaklığı ile imzalanan sözleşmelerden birer suretlerinin istenilmesine, Kilis Cumhuriyet başsavcılığı tarafından tanzim edilen ve yargılamaya dayanak olan 2021/630 Esas sayılı iddianame de sanıklar hakkındaki sorumluluğun iki farklı tarihte meydana gelen olaylara dayandırıldığı anlaşıldığı, 23/08/2017 tarihinde meydana gelen patlamaya ilişkin Demirışık Hudut Karakolunda görevli personel dışında sorumluluğu tespit edilen veya edilecek sıralı amirler hususunda gereğinin takdir ve ifası hususunda Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına, karar verildi. Mahkeme heyeti tarafında duruşma 1 Mart 2022 tarihine ertelendi.

Mühendis Akcan ailesinin avukatı Ömer Kılıç, Adliye çıkışında yaptığı açıklamada, Yargılamaman uzun süreden beri devam ettiğini ifade ederek, "Süreç çok uzadı, fakat, mahkeme halkı olarak olay yerinde bir keşif gerçekleştirdi. Keşif sonrası dosyada, emir komuta zinciri altında hakkında soruşturma açılmayan, kişiler olabileceği, kanaatine vardı. Bu anlamda Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazmaya karar verdi. Emir komuta zinciri ekseninde yargılanan sanıklar dışında, kusuru yada ihmali olan kim varsa, onların yargılanması yada soruşturma açılması, noktasında mahkeme, arar karar tesis etti. Daha öncede yaptığımız açıklama gibi mahkemenin vereceği karara sonsuz saygı duyacağımızı net bir şekilde ifade ediyoruz. Mahkeme heyeti başından beri dosyayla ilgili olarak ince eleyip sık dokuyan bir mahkeme, adil bir yargılama yaptığını bizzat biz mağdur tarafı olarak gözlemliyoruz" dedi.

Davanın geçmişi

Mühendis Mehmet Akcan, Kilis'te 2017 yılında sınır hattında mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı olan ve FETÖ'den ihraç edilen eski kurmay yarbay Mehmet Okan Arıkan ile M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahıslar hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2017'de sınır hattında inşa edilen duvarın Türkiye tarafına geçen 5-6 terör örgütü PKK/YPG mensubunun toprağa mayın tuzakladıkları, sınır hattında görevli askerlerin söz konusu olayı zırhlı aracın termal kamerasıyla kaydettikleri belirtilirken, askerlerin durumu sanık Mehmet Okan Arıkan'a bildirdikleri, Arıkan'ın ise nöbetçi askerlere kendisi gelen kadar olay müdahale etmemeleri yönünde emir verdiği aktarılmıştı.

Son dakika haberleri: Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada ara karar verdi
Son dakika haberleri: Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada ara karar verdi
Son dakika haberleri: Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada ara karar verdi

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Cumhuriyet, Mahkeme, Mayın, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada ara karar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada ara karar verdi - Son Dakika
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