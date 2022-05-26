Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı - Son Dakika
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Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı

26.05.2022 13:03
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı

ADANA'da jeofizik mühendisi Bülent Ateş (34), yakınları tarafından ofisinde ölü bulundu.

ADANA'da jeofizik mühendisi Bülent Ateş (34), yakınları tarafından ofisinde ölü bulundu. Ateş'in mamasında siyanür bulunurken, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek ofiste inceleme yaptı.

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki F. Erçetin Apartmanı'nda meydana geldi. Jeofizik mühendisi Bülent Ateş'ten haber alamayan yakınları, apartmanın 2'nci katındaki ofisine gitti. İçeri giren yakınları, Ateş'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Ateş'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Ateş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ofise giren polis ekipleri, masanın üzerinde siyanür olduğunu düşündükleri maddeyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ofisin kapısını şeritle kapatıp, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Adrese gelen özel kıyafetli KBRN ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı. Ateş'in kesin ölüm sebebinin otopsisinin ardından belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı
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Kaynak: DHA

Kimyasal, Nükleer, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı - Son Dakika


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