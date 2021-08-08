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MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI - Son Dakika

MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI

08.08.2021 11:26

SOSYAL medya hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, sahte dekontlarla Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz şeklinde paylaşımlarda bulunarak inandırdıkları kişileri dolandırıyor.

SOSYAL medya hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, sahte dekontlarla Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz şeklinde paylaşımlarda bulunarak inandırdıkları kişileri dolandırıyor.

Bu yöntemi kullanan sanal dolandırıcıların son mağdurlarından biri olan mühendis Erhan G., kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebeke üyeleri tarafından 370 bin TL dolandırıldı. Suç duyurusunda bulunan Erhan G. Televizyonda, haberlerde gördüğüm zaman 'Ya insan buna nasıl kanar, nasıl inanır bunlara' derdim. Biz de bu mağdurlardan birisi olduk. Bu örnek olmalı herkese dedi. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti Erhan G. sosyal medyada gezerken kadın arkadaşı Ümmü E.'nin dekont paylaşarak Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz paylaşımını gördü. Bunun üzerine hemen Erhan G., bilgi almak için arkadaşı Ümmü E.'ye sosyal medya üzerinden mesaj attı. Çaldıkları hesap üzerinden Ümmü E.'ymiş gibi konuşan dolandırıcılar, Erhan G.'yi sözde yatırım uzmanı olduğunu iddia ettikleri Taner isimli kişiye yönlendirdi. Arkadaşıyla konuştuğunu zanneden Erhan G., hemen Taner isimli kişiyle telefonla iletişime geçti. Taner isimli kişi, Erhan G.'ye Kripto para bitcoin yatırım uzmanı olduğunu, cüzi miktarlı paralarla çok fazla kazanç sağlandığını, isterse yardımcı olacağını söyleyerek ikna etti. İkna edilen Erhan G., Taner isimli kişinin kendisine yatırım ve kazanç için belirtilen hesaplara farklı zamanlarda 8 kez olmak üzere toplam 370 bin lira gönderdi. Erhan G. daha sonra kazanç sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek için Taner isimli kişiyi aradı. Taner isimli kişi de maliyeden bir memurun arayacağını ve parasını geri alacağını söyledi. Bir süre sonra Erhan G.'yi telefonla arayan kişi mali müfettiş olduğunu yurt dışı üzerinden tarafına bir para geleceğini ancak 127 bin lirayı 2 parça halinde yatırılmaması sebebiyle bunun gerçekleştmediğini parayı tek parça halinde tekrardan yatırması gerektiğini aksi halde vergi cezası ile icra işlemlerine maruz kalacağını belirtti. Dolandırıldığını anlayan Erhan G. daha önce irtibat kurduğu kimseye ulaşamadı. Bunun üzerine Erhan G., Taner isimli kişi ile paraların gönderildiği hesabın sahiplerinin de içinde bulunduğu 7 kişi hakkında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatılırken, Erhan G. nasıl dolandırıldığını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

ARKADAŞIMIN HESABINI ELE GEÇİRİP ONUN AĞZINDAN KONUŞTULAR

Arkadaşı sandığı dolandırıcıların Instagram hesabı üzerinden sahte dekont ile yaptığı paylaşımı gördüğünü söyleyen Erhan G. Arkadaşımın ağzından konuşmuşlardı; '5 bin 600 lira yatırdım, 105 bin lira kazandım. Taner Bey çok güvenilir bir insandır, aile dostumuzdur. Onun sayesinde kazandım. Siz de kazandırabilirsiniz' gibi bir paylaşımdı bu. Tabii o paylaşımı görünce ben arkadaşıma Instagram'dan yazdım. 'İstersen sana numarasını vereyim bir görüş' dedi. Kendisini 'Taner' diye tanıtan dolandırıcı, bana 'Biz tamamen yasal yollarla bu işi yapıyoruz. 2 saat içerisinde tamamen dünya ve Türkiye piyasalarının durumunu takip ederek paranızı yatırım uzmanlarımızla katlıyoruz' dediler şeklinde konuştu.

SAHTE FATURALAR GÖNDERDİLER

Erhan G., Siz bu işten ne kazanıyorsunuz diye sorduğumda 'Bizim de kar payımız yüzde 25' dediler. Daha sonra ben 10 bin TL yatırdım 2 saat sonrasında bana dönüş yaptılar. 'Erhan Bey 117 bin TL gibi bir kazancınız var. Fatura bedeli olarak 17 bin 300 TL gönderirseniz paranızı göndereceğiniz IBAN hesabına aktaracağız' dediler. Daha sonra kendi kar paylarını istediler, onunla alakalı da bir fatura gönderdiler. Ben onu da gönderdim. Sonrasında yine bana 40 küsur bin liralık bir bitcoin faturası gönderdiler. Ben tabii mecburen paramı geri almak için o parayı da gönderdim dedi.

İNSAN BUNA NASIL KANAR, NASIL İNANIR DERDİM

Kendisinden daha sonra sözde Maliye Bakanlığı'nın vergisi olarak 127 bin TL daha talep edildiğini anlatan Erhan G. Benim hesabımda 127 bin TL para yok. Param bitti dediğimde 'Kredi çekin ya da eşinizden dostunuzdan isteyin' dediler. Bunun için de bankadan 45 bin TL gibi bir kredi aldım. Toplamda 370 bin TL param gitti. Bu örnek olmalı herkese. 'Ben dolandırılmam' diyen olmasın. Ben de televizyonda, haberlerde gördüğüm zaman 'Ya insan buna nasıl kanar, nasıl inanır bunlara' derdim. Ama işte en nihayetinde çok büyük konuşmamak gerekiyor. Biz de bu mağdurlardan birisi olduk ifadelerini kullandı.

BİNLERCE İNSAN MAĞDUR EDİLMEKTE

Erhan G.'nin avukatı Emrah İlarslan ise, Bitcoin gibi paraların kullanımı yasal zeminde sağlanmadığı için ve bunlara ilişkin kontrollerin çok zor olmasından dolayı bizim müvekkilimizin yaşadığı gibi mağduriyetler her gün katlanarak devam ediyor. Bunun gibi binlerce insan mağdur edilmekte. Ancak bunların failleri yakalanıyor mu Genelde imkansız oluyor ve bunun önüne geçen bir düzenleme olmadığı sürece kişiler mağdur olmaya devam edecektir dedi.

MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI
MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI
MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI
MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Türk Lirası, Yatırım, Bitcoin, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI - Son Dakika


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