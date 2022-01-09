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Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti - Son Dakika

Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti

09.01.2022 14:04
Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti

BURSA'da mühendis Hakan Yılmaz'ın (56), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrendiği iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı, DNA testi için açıldı.

BURSA'da mühendis Hakan Yılmaz'ın (56), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrendiği iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı, DNA testi için açıldı. Babalık davası kapsamında mezardan alınan örnekler sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede ünlü tekstilcinin, Hakan Yılmaz'ın yüzde 99,99 ihtimalle babası olabileceği belirtildi.

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDIMahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın 17 Aralık'ta mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı.BABASI OLDUĞU SAPTANDI

Alınan örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, Ahmet Necati Yılmaz'ın Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olduğu belirtildi. Raporda, " Ahmet Necati Yılmaz'ın yüzde 99,99 ihtimalle Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadesi yer aldı.


Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti
Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti
Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti
Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti
Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti
Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti
Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti
Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti
Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti
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Adli Tıp Kurumu, Necati Yılmaz, Hakan Yılmaz, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mühendisin babalık davasında mezarı açılan ünlü tekstilcinin yüzde 99,99 babası olduğu tespiti - Son Dakika
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