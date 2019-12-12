Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu - Son Dakika

Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu

GAZİANTEP Akademik Meslek Odaları Birliği (GAMOB), inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın cami inşaatına beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Akkent Mahallesi'nde 14 Kasım perşembe günü Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin 33 saat süren çalışması sonucu, Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ederken GAMOB üyeleri bugün Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bir açıklama yapan GAMOB dönem sözcüsü Dr. Ramazan Sürücü, olayın iş güvenliği tedbirinin alınmaması nedeniyle oluşan ihmaller zinciri sonucu meydana geldiğini söyledi.

'SORUMLULARIN GEREKLİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Bir daha iş kazalarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Sürücü, şöyle konuştu:

'Bütün bu ihmaller zinciri, meydana gelen vahim olayın göz göre göre geldiğini ortaya koymaktadır. Adeta, 'Kaza geliyorum' demiştir. Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği olarak, tüm bu nedenlerden dolayı, en verimli çağında aramızdan ayrılan İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan'ın ölümünü bir iş kazası olmaktan çok, bir iş cinayeti olarak değerlendiriliyoruz ve bu olayda sorumluluğu bulunanların gerekli cezaya çarptırılması için de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Ortada ihmaller zinciri var. İhmaller zinciri sonucu hayatını kaybeden bir canımız, Korkut Küçükcan var. Bu olayda, sorumluluğu bulunan herkesin yüce Türk adaleti önünde hesap vermesini istiyoruz. Yapılan yanlışların kimsenin yanına kar kalmaması, suçluların cezasını çekmesi kamu vicdanını rahatlatacaktır."