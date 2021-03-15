Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor - Son Dakika

Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor

15.03.2021 11:51
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor, System.String[]

Tasarım, yönetim, işletme birimlerinde mühendis ağırlıklı bir kadroyla, sanayinin ana dallarından çimento, cam, yapısal çelik, enerji, makine imalat, madencilik ve yığın taşıma sektörlerinin omurgasını oluşturan endüstriyel tesisleri kurup, işletmeye alan Birikim Mühendislik, sektörde...

Tasarım, yönetim, işletme birimlerinde mühendis ağırlıklı bir kadroyla, sanayinin ana dallarından çimento, cam, yapısal çelik, enerji, makine imalat, madencilik ve yığın taşıma sektörlerinin omurgasını oluşturan endüstriyel tesisleri kurup, işletmeye alan Birikim Mühendislik, sektörde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlıyor.

Birikim Mühendislik Kurucu Ortağı ve Şirket Müdürü Atilla Atasoy, "İmalat sanayi ve madencilik sektörlerindeki işletmelerin, kırma-eleme ve flotasyon tesisleri ağırlıklı projelerinde, overland konveyörler ve mobil taşıma yayma ekipmanlarına ilişkin bilgi birikimi ve referanslarımız ile, dışa bağımlılığı ciddi oranda azalttık ve güvenilir bir alternatif oluşturduk" dedi ve ekledi:

"Sektörde sağladığımız ve her geçen gün ileriye taşıdığımız bu başarı, mühendis arkadaşlarımız ve farklı disiplinlerde eğitim ve deneyime sahip tüm kadromuzundur. İşletmemizde, 28 i mühendis olmak üzere toplam 327 kişi çalışıyor. Her işletmeye özgü, bir anlamda 'butik' diye nitelendirebileceğimiz üretimimizin temelini tasarım ve standart üretim oluşturuyor. Bu nedenle, mühendis arkadaşlarımız ve tüm kadromuzun uyumlu ve tasarım odaklı çalışmasıyla, birçok işletmenin dışa bağımlı üretim sistemine oldukça verimli alternatif oluşturduğumuzu düşünüyorum."Birikim Mühendislik ve Endüstriyel Yüklenim Ltd. Şti. madencilik, cam ve enerji sektörleri ağırlıklı olarak anahtar teslimi endüstriyel tesis hizmeti vermek üzere 2003 yılında kuruldu. Ankara-Başkent Organize Sanayi Bölgesi' nde, toplam 40,000 metrekare alanda kurulu, 8,000 metrekare kapalı alanda mekanik ve çelik imalat yapabilen altyapı, yine firma bünyesindeki tam zamanlı bir mühendislik grubu ile birleşince firma komple tesis projelerine talip olabilir duruma evrildi.Aylık 800 ton çelik işleme kapasitesi, teknik ekip tarafından eğitilmiş alt yüklenicilerle birlikte 1200 tona ulaşan Birikim Mühendislik, başta konveyör ve depolama olmak üzere öncelikle taneli malzeme işleyen endüstriyel tesisleri anahtar teslimi kuruyor. Şirketin, proje bazlı kalite planlarına dayalı üretim prosesi, 2009 yılı sonu itibarıyla ISO9001 kalite güvence belgesi aldı.Atasoy, "Bunların yanında, kaynaklı imalata yönelik EN 3834-2 ve çelik konstrüksiyonda tasarım ve imalatı kapsayan EN 1090 sertifikalarımız var. Çeşitli ekipmanlara yönelik CE belgelerimiz de var. de verebiliyoruz. Amacımız, bu etkinliklerin nitel ve nicel olarak ve değişik sektörlerde geliştirilerek sürdürülmesi ve dünyanın her köşesinde bize güvenen iş ortaklarımızın sayıca arttırılmasıdır" dedi."CE" işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla, ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği, ürünlerin uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve "Conformité Européenne" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir AB işareti olarak, tüm dünyada aranan standartlar arasında bulunuyor.Birikim Mühendislik'in, birbirleriyle entegre olmuş uzman yapısal, mekanik ve elektrik tasarım ekibinin, tasarım çalışmalarında 3 boyutlu modellemeler yaparak  dünya çapında kabul görmüş yapısal analiz programları kullandığının altını çizen Atasoy,"Bu kapsamda;ön proje ve maliyet hesaplamalarının yapılması,ekonomik, emniyetli ve uygulanabilir çözüm yolunun bulunması,deprem yönetmeliğine ve TS500, UBC97, IBC, ASCE, ACI, EUROCODE gibi güncel ve uluslararası kabul görmüş şartnamelere ve gerçekleşmesi planlanan projenin mekanına, kaynaklarına, sosyal ve politik unsurlara uygun tasarımın yapılması,montaj ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesi,imalat, montaj, uygulama resimleri, tasarım ve çizimlerin hazırlanması,gibi konularda çalışıyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)


Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor

Madencilik, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor - Son Dakika Ekonomi


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