Mühendisler 'Techno Camp' programıyla kariyerine yön verecek - Son Dakika

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, bilgi teknolojileri alanında kariyerini şekillendirmek isteyenlere yönelik Techno Camp programı düzenliyor. Haziran'da başlayacak gelişim programına Türkiye'nin tüm bölgelerinden mühendis adaylar başvurabiliyor. Programın son başvuru tarihi ise 1 Mayıs olarak belirlendi.

Turkcell Global Bilgi, gençlerin kariyer hayallerine ulaşabilmesi için Techno Camp programı düzenliyor. Turkcell Global Bilgi'nin her sene gerçekleştirdiği Techno Camp, bilgi teknolojileri dünyasında kariyer yapmak isteyen gençlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Haziran'da başlayacak ve 2 ay sürecek Techno Camp'te katılımcılara güçlü eğitim araçları ile alanında uzman eğitmenlerden yazılım ve network eğitimleri verilecek. Kurumsal hayatı deneyimleme fırsatı sunan, teknoloji sohbetlerinin yer aldığı yenilikçi fikirlerin hayata geçeceği Techno Hackathon da program içeriğinde yer alacak.

ÇAVDAR: GENÇ MÜHENDİSLERİ TECHNO CAMP'E BEKLİYORUZ

Techno Camp ile ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, şunları söyledi:

"Turkcell Global Bilgi olarak müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim sunarken, diğer yandan da gençlerin sektöre katılımını güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca bu sene Great Place to Work Enstitüsü tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' ve 'Best Workplaces for Millennials' kategorilerinde 1'incilik almamız da Turkcell Global Bilgi'nin, gençler için ne kadar iyi bir seçim olduğunun bir göstergesi. Bu sebeple kariyerini bilgi teknolojileri alanında şekillendirmeyi hedefleyen ülkemizin başarılı genç mühendislerini Techno Camp'e bekliyoruz."

TURKCELL GLOBAL BİLGİ'DE KARİYER İMKANI

Başvuruların ve eğitimin online platformda yapılacağı Techno Camp programına; üniversitelerin Yazılım, Elektrik & Elektronik, Elektronik & Haberleşme, Endüstri ve Matematik Mühendisliği bölümlerinde 4'üncü sınıf öğrencisi, yeni mezun veya en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar başvurabiliyor.

Türkiye'nin her bölgesinden yapılacak başvurular arasından eğitim almaya hak kazanan adaylar, program sonunda Turkcell Global Bilgi ailesinde Uzman pozisyonlarında da kariyerini şekillendirebilecek. Son başvuru tarihi 1 Mayıs olarak belirlenen Techno Camp'e geçtiğimiz yıl toplam 4 bin 500 başvuru yapılmıştı. Techno Camp programıyla ilgili detaylı bilgiye ve başvuru süreçlerine buradan ulaşılabilir.