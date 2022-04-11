Mühendisler 'Techno Camp' programıyla kariyerine yön verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Mühendisler 'Techno Camp' programıyla kariyerine yön verecek

11.04.2022 10:30
Mühendisler 'Techno Camp' programıyla kariyerine yön verecek

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, bilgi teknolojileri alanında kariyerini şekillendirmek isteyenlere yönelik Techno Camp programı düzenliyor.

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, bilgi teknolojileri alanında kariyerini şekillendirmek isteyenlere yönelik Techno Camp programı düzenliyor. Haziran'da başlayacak gelişim programına Türkiye'nin tüm bölgelerinden mühendis adaylar başvurabiliyor. Programın son başvuru tarihi ise 1 Mayıs olarak belirlendi.

Turkcell Global Bilgi, gençlerin kariyer hayallerine ulaşabilmesi için Techno Camp programı düzenliyor. Turkcell Global Bilgi'nin her sene gerçekleştirdiği Techno Camp, bilgi teknolojileri dünyasında kariyer yapmak isteyen gençlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Haziran'da başlayacak ve 2 ay sürecek Techno Camp'te katılımcılara güçlü eğitim araçları ile alanında uzman eğitmenlerden yazılım ve network eğitimleri verilecek. Kurumsal hayatı deneyimleme fırsatı sunan, teknoloji sohbetlerinin yer aldığı yenilikçi fikirlerin hayata geçeceği Techno Hackathon da program içeriğinde yer alacak.

ÇAVDAR: GENÇ MÜHENDİSLERİ TECHNO CAMP'E BEKLİYORUZ

Techno Camp ile ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, şunları söyledi:

"Turkcell Global Bilgi olarak müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim sunarken, diğer yandan da gençlerin sektöre katılımını güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca bu sene Great Place to Work Enstitüsü tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' ve 'Best Workplaces for Millennials' kategorilerinde 1'incilik almamız da Turkcell Global Bilgi'nin, gençler için ne kadar iyi bir seçim olduğunun bir göstergesi. Bu sebeple kariyerini bilgi teknolojileri alanında şekillendirmeyi hedefleyen ülkemizin başarılı genç mühendislerini Techno Camp'e bekliyoruz."

TURKCELL GLOBAL BİLGİ'DE KARİYER İMKANI

Başvuruların ve eğitimin online platformda yapılacağı Techno Camp programına; üniversitelerin Yazılım, Elektrik & Elektronik, Elektronik & Haberleşme, Endüstri ve Matematik Mühendisliği bölümlerinde 4'üncü sınıf öğrencisi, yeni mezun veya en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar başvurabiliyor.

Türkiye'nin her bölgesinden yapılacak başvurular arasından eğitim almaya hak kazanan adaylar, program sonunda Turkcell Global Bilgi ailesinde Uzman pozisyonlarında da kariyerini şekillendirebilecek. Son başvuru tarihi 1 Mayıs olarak belirlenen Techno Camp'e geçtiğimiz yıl toplam 4 bin 500 başvuru yapılmıştı. Techno Camp programıyla ilgili detaylı bilgiye ve başvuru süreçlerine buradan ulaşılabilir.


YORUMLAR
500
Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti Tazesinin kilosu 400, kurusu 3 bin TL... Türkiye'de ilk defa üretimi yapıldı Tazesinin kilosu 400, kurusu 3 bin TL... Türkiye'de ilk defa üretimi yapıldı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, 1 Mayıs, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mühendisler 'Techno Camp' programıyla kariyerine yön verecek - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:14 Savaşı destekleyen Ruslar askerlere böyle moral verdi!
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
10:04 Mansur Yavaş oyunu yükseltti: Yüzde 51'le kazanmıştı, yüzde 55'e yaklaştı
09:55 Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu
09:53 Üsküdar'da iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kamerada!
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
09:36 Sezonun en yüksek hasılatı elde edildi! Fenerbahçe kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mühendisler 'Techno Camp' programıyla kariyerine yön verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement