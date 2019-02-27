Son Dakika Haberleri: Mühendislere Entegre Mücadele Yönetimi Eğitimi Verildi

Mühendislere Entegre Mücadele Yönetimi Eğitimi Verildi

1 saat önce

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Bitki Sağlığında Entegre Mücadele konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Mühendislere Entegre Mücadele Yönetimi Eğitimi Verildi, System.String[]
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Bitki Sağlığında Entegre Mücadele konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri ve tarım danışmanlarına yönelik başlattığı eğitimlerin üçüncü etabını gerçekleştirdi. Bitki sağlığında entegre mücadele konulu eğitim programında İl Müdürü Mustafa Özen, ziraat mühendislerinin üzerine düşen görevleri hatırlattı. Özen, "Sağlıklı nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için üstümüze düşen sorumluluğu bilerek çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Çiftçilerimizi Entegre mücadele konusunda eğiterek gereksiz kimyasal kullanımını asgari düzeye indirerek, alternatif üretim metotlarına en kısa zamanda geçmemiz lazım" dedi.

Eğitimde Entegre Mücadele, domates güvesine karşı mücadele, biyolojik mücadele, örtüaltı sebze üretiminde biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, bitki koruma ürünlerinin güvenilir ve sürdürülebilir kullanımı ile Maksimum Rezidü Limiti (MRL) kavramı anlatıldı.

Verilen eğitimin sonunda 80 katılımcıya belge verildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceyda Düvenci, Sp Hastası Kızı İçin Hazırladığı Ajandayı İmzaladı Doğuştan Uyuşturucu Bağımlısı Rüzgar Bebeğin Velayeti Anne ve Babaya Verildi

Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı DSP Lideri Aksakal'dan CHP'ye Suçlama: Atatürk'ü İstismar Ediyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:30:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mühendislere Entegre Mücadele Yönetimi Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]