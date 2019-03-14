Son Dakika Haberleri: Mühendislerin Hiçbir Zaman İşsiz Kalmayacakları Vurgulandı

Mühendislerin Hiçbir Zaman İşsiz Kalmayacakları Vurgulandı

22 dakika önce

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştılar.

Mühendislerin Hiçbir Zaman İşsiz Kalmayacakları Vurgulandı, System.String[]
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştılar.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği tarafından düzenlenen "Women Techmakers IWD Düzce 2019" etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Alanında deneyimli ve birikimli sektör temsilcilerinin üniversite öğrencileriyle buluştuğu etkinlikte; yazılım sistemlerinden robotik kodlamaya, oyun sektöründen endüstri 4.0'a ve siber güvenlik konuları hakkında misafir konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kadın erkek ayrımı yapmadan herkesin istediği işte başarılı olabileceğinin vurgulandığı programda, birçok sektörde olduğu gibi teknik konularda da kadınların oldukça başarılı olduğunun altı çizildi. Yaşadığımız yüz yılda iş gücünün yerini, robotların ve bilgisayar sistemlerinin aldığını söyleyen katılımcılar, endüstri 4.0 ile de nesnelerin internet erişimi sağlanarak, akıllı sistemlerin kurulduğunu ve bu sistem sayesinde; daha etkin bir kullanım modeli geliştirildiğini ifade etti. Robotik kodlama, bilgisayar yazılımı, siber güvenlik ile dijital oyun sektöründe iş olanaklarına da değinen konuşmacılar, bu sektörlerde her geçen gün yeni iş kollarının ortaya çıktığını ve kendisini geliştirerek, değişimi takip eden mühendislerin hiçbir zaman işsiz kalmayacaklarını vurguladı. Etkinlik teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:42 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Düzce, Bilgisayar, Güncel
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