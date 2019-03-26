Son Dakika Haberleri: Mühendislerin Tarıma Merakı Tüm Hayatlarını Değiştirdi

Mühendislerin Tarıma Merakı Tüm Hayatlarını Değiştirdi

1 saat önce

İstanbul'da inşaat işi ile uğraşan dört mühendis, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Geçitli Köyü'nde kurdukları tesis ile topraksız tarıma başladı.

Mühendislerin Tarıma Merakı Tüm Hayatlarını Değiştirdi, System.String[]
İstanbul'da inşaat işi ile uğraşan dört mühendis, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Geçitli Köyü'nde kurdukları tesis ile topraksız tarıma başladı.

İstanbul'dan gelen 4 genç girişimci, 800 bin TL yatırım ile 3 bin 800 metrekare alanda topraksız tarım serası kurarak 78 bin marul fidesi üretti. Serayı ziyaret eden Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Geçitli Köyü'nün topraksız tarım üssü olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Yoldaş, Geçitli Köyü'nü yatırımlar için merkez olarak seçtiklerini ifade ederek şunları söyledi;

"Geçitli Köyü'nü yatırımlarımız için merkez olarak seçtik"

"İnşaat şantiyelerinde hobi amaçlı topraksız tarım seralarında başlayan başarılı üretimlerin kendilerini cesaretlendirdiğini anlatan genç girişimcilerle uluslararası literatürde yapılan araştırmalar, konunun uzmanlarından alınan danışmanlıklarla harmanlanarak ilk adımlarımızı attık. Ardından tarihiyle, doğasıyla ve insani zenginlikleriyle ön plana çıkan Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Geçitli Köyü'nü yatırımlarımız için merkez olarak seçtik. Temiz havası ve suyu sayesinde birçok ürünün yetiştiği verimli bir ova üzerinde olması, etrafı dağlarla çevrili olup bölgeye Akdeniz iklimi hakim olması ve Sakarya Nehri'nin kıyısında yer alması ile Bilecik şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta olması ve büyük illere olan yakınlığı bizi bu bölgeye çekti" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

İstanbul, Geçitli, Bilecik, Güncel
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