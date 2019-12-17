Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu - Son Dakika

Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu

6 saat önce

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde orman mühendisi Musa Akkaya (60), kariyerini bırakıp, tavuk çiftliği kurdu.

Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu, System.String[]

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde orman mühendisi Musa Akkaya (60), kariyerini bırakıp, tavuk çiftliği kurdu. Çiftliğinde günde ortalama 300 yumurta elde eden, serasında sebze de yetiştiren Akkaya, siparişleri karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

Şalpazarı ilçesinde uzun yıllar çeşitli kurum ve kuruluşlarda orman mühendisi olarak görev alan Musa Akkaya, kariyerine son vererek, tavuk çiftliği işletmeciliği yapmaya karar verdi. Akkaya, Geyikli Mahallesi'ndeki arazisine tavuk çiftliği kurup, üretime başladı. 3 yıl önce hobi olarak başladığı girişiminde zamanla çiftlikteki tavuk kapasitesini 600'e çıkaran Akkaya, günde ortalama 300 yumurta elde diyor. Çiftliğinde yakından ilgilendiği tavukların beslenmesine özen gösteren Akkaya, siparişleri karşılamak için de yoğun olarak çalışıyor.

'İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLAYACAĞIM'

Hobi olarak başladığı çiftliğinde tek başına çalıştığını ve büyük hedefleri olduğunu anlatan Akkaya, "Büyük bir arazide bu işi yapmayı hedefliyorum; eğer bunu gerçekleştirirsem o zaman istihdama da katkı sağlayacağım. Çiftlik kurmaya karar verince arkadaşlarım, 'Burada hayvan yetişmez' dediler. Ancak 3 senedir bu işle uğraşıyorum, hiçbir sorun yaşamadım. 600 tavuğum var, günlük 300 yumurta alıyorum. İlerisi için ilk etapta 2 bin tavuk sayısına çıkmayı planlıyorum. Elde ettiğim yumurtaları da çevre il ve ilçelerdeki marketlere satıyorum" dedi.

'ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

Tavuk çiftliğinin yanı sıra sera işi de yaptığını kaydeden Akkaya, "Mahalleliye örnek olmak istiyorum. Seradan geçen sene 1 ton domates, 250 kilo salatalık ürettim. Şu an seraya bin 400 adet marul fidanı diktim. Toprakla uğraşmak çok zevkli bir iş, serama da tavuk gübresi atıyorum. Aslında ekonomik olarak da getirisi olan bir iş, bu nedenle seracılık işini de büyütmek istiyorum. Eğer hedefime ulaşırsam; ilçemin sebze üretimini ben sağlamak istiyorum. Her mevsime göre sebze yetiştireceğim" diye konuştu.


Şalpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce açıklama yaptı
Anayasa Mahkemesi: Kişinin boşandığı eşine maaşından yüksek nafaka ödemesi hak ihlalidir Eminönü'ndeki balıkçı teknesinin tahliye kararına konulan tedbir kaldırıldı Mircea Lucescu, Santos yolunda!

Son Dakika Haberleri
17:36 ATSO'dan müteahhitlik eğitimi - Son Dakika
17:36 Cakarta sular altında - Son Dakika
17:35 Rekabet Kurumu'ndan 'google' açıklaması - Son Dakika
17:35 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (7) - Son Dakika
17:35 Nazilli'de gazi uzman çavuş Öztürk'e ziyaret - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:37:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]