Mühendislik Fakültesinde görev değişikliği - Son Dakika

Mühendislik Fakültesinde görev değişikliği
6 saat önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Kurban atandı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Kurban atandı.
Fakültede gerçekleşen devir teslim törenine katılan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Prof. Dr. Özkan Küçük'e çalışmaları nedeniyle teşekkür etti ve yeni Dekan Prof. Dr. Mehmet Kurban'a başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul'un da katıldığı törende Korona virüs Covıd-19 salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunmasına özen gösterildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:21 Kaynak: İHA
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