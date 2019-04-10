Son Dakika Haberleri: Mühendislik Fakültesinden Beü'ye 2 Ödül

Mühendislik Fakültesinden Beü'ye 2 Ödül

2 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, DASK'ın Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım Yarışması'nda, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı kategorisinde 1'inci genel kategoride ise 3. üncü olarak büyük başarı elde etti.

Mühendislik Fakültesinden Beü'ye 2 Ödül, System.String[]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, DASK'ın Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım Yarışması'nda, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı kategorisinde 1'inci genel kategoride ise 3. üncü olarak büyük başarı elde etti.

Türkiye'deki deprem bilincini artırmak amacıyla beşincisi düzenlenen yarışmada; Arş. Gör. Muhammet Karabulut eşliğinde, öğrencilerimiz Aykan Akgün, Yasin Köroğlu, Kubilay Karaca, Doğuş Aydemir, Eren Başar Yıldız, Ahmet Akyıldız ve Görkem Çakır'dan oluşan takım "Bitinya Oteli" isimli proje ile üniversiteyi temsil etti.

7-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen yarışma için 3 aydır çalışan üniversite öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Memduh Karalar danışmanlığında, Doç. Dr. Mehmet Yetmez ve Arş. Gör. Murat Çavuşli'nin katkılarıyla finale hazırlandı.

47 üniversiteden 75 takımın başvurduğu DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda elemeleri geçen 24 takım, tasarladıkları bina maketleri ile sarsma masasında test edildi. Deprem testinden yıkılmadan geçen model maketleri; deprem performansı, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine de tabi tutularak değerlendirildi.

Grizu 263 takımının Amerika'daki 2.liği, Mekatronik Topluluğunun ODTÜ'deki 6.lığının ardından İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin de yarışmadan güzel derecelerle ödül alarak dönmeleri Mühendislik Fakültesindeki başarıların tesadüf olmadığını gösterdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:19 Kaynak: İHA
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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