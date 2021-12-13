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Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama - Son Dakika

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

13.12.2021 15:59

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklamaTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malzemelerle yakalanan şahıs tutuklandı.

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malzemelerle yakalanan şahıs tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi bulunan bir mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. İşyerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmarı sonucu eşyaları çalan şüphelisi S. T. çaldığı eşyalarla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs emniyetteki sorgulamalarından sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İşyerinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama - Son Dakika
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