Mühendislik harikası "Titus Tüneli"ne turist akını

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki tünel, Musa Dağı'ndan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış

Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde

Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı, tünelin Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir mimari yapıya sahip olduğunu belirtti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yerli turistler ile doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde tamamlanan tünel, Musa Dağı'ndan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış. Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçileri ilginç görüntü etkiliyor. Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki etkileyici dokusuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde.

Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan Beşikli Mağaralar da, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. İçerisinde Roma Dönemi'ne ait elle oyulmuş mezarların bulunduğu bölge adeta doğayla bütünleşmiş. Mağaralardaki mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.

Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı, Titus Tüneli'nin şehri sel sularından korumak için yapılmış bir insan yapısı olduğunu belirtti. Boyacı, "Hatay'a gelen konukların en çok beğendiği yerlerden biri gerçekten Türkiye'de eşine benzerine rastlanmayan bir mimari yapıya sahip Titus Tünelidir. Tünelin 3 noktasında yazıtlar var bu yazıtlar tünelin kim tarafından yapıldığını anlatıyor. Hatay tarihi, kültürü ve doğasıyla dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir yere sahip bir kentimiz" dedi.

Mersin'den Hatay'a gelen Nisa Koptur ise, "Burası çok güzeldi. Titus Tüneli'den geçtik gayet keyifliydi, yorucu ama güzeldi" diye konuştu.