Son Dakika Haberleri: Mühendislik öğrencileri güneş enerjisi santralini gezdi
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Mühendislik öğrencileri güneş enerjisi santralini gezdi

6 saat önce

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri, Bayburt Belediyesi tarafından yaptırılan güneş enerjisi santralini gezerek bilgiler aldılar.

Mühendislik öğrencileri güneş enerjisi santralini gezdi, System.String[]

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri, Bayburt Belediyesi tarafından yaptırılan güneş enerjisi santralini gezerek bilgiler aldılar.


Bayburt Belediyesine ait olan güneş enerjisi santralini gezen Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri ve Öğretim Üyesi Recep Çakmak tesis hakkında bilgiler aldılar. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de eşlik ettiği kafile santralde incelemelerde bulundu. Tesis hakkında bilgiler veren tesis müdürü Bülent Erdaş, "Bayburt Belediyesi'ne ait bu arsada 4,5 megawatt gücünde bir güneş enerjisi santralini faaliyete geçirdik. Tesiste 17 bin 600 adet panel bulunmakta. Normalde Türkiye'nin güneş haritasına baktığımız zaman Bayburt için ön görülen yıllık güneşlenme saati yıllık 1650 saat. Bizler 1 aylık hesaplamalarımıza göre 1780 ile 1880 saat arasında üretim elde ettik. Tesisimiz Türkiye'de il ve ilçe belediyelerine örnek olan bir tesis olmuştur. Üretimimiz de şu anda gayet iyi bir noktada sürüyor" diye konuştu. - BAYBURT

Gümüşhane Üniversitesi, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:54 Kaynak: İHA
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