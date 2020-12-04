Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' - Son Dakika

Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi'

04.12.2020 16:59

Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen 'Benim İşim Girişim Yarışması' 3. dönem yarışmasına katılan Eye Loc takımı, kapalı alanlarda yol bulmayı kolaylaştıran 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' isimli projeleri ile yarışma 3.'sü oldu.

Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi'

KAYSERİ - Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen 'Benim İşim Girişim Yarışması' 3. dönem yarışmasına katılan Eye Loc takımı, kapalı alanlarda yol bulmayı kolaylaştıran 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' isimli projeleri ile yarışma 3.'sü oldu.

İnsanların gittikleri geniş kapalı alanlarda ulaşmak istedikleri noktaları daha kolay bulması için bir proje geliştiren Erciyes Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri Arif Çakı ve Nihan Segah Çakar, geliştirdikleri sistemin düşük maliyeti ile de rakiplerinin önüne geçerek, pazara açılmayı düşündüklerini söyledi. Sistemle uygulamalarını özeleştirilmiş şekilde hizmete sunacaklarını söyleyen Nihan Segah Çakar, "Bizim iş fikrimiz, kapalı alan navigasyonu. AVM, hastane, havaalanı gibi kapalı, büyük ve karmaşık alanlarda gideceğimiz yeri daha rahat, daha hızlı bir şekilde bulabilmek için bir kapalı alan navigasyonu sistemi gerçekleştirdik. Örneğin bir AVM'de yemek yemek istiyorsunuz, AWM'nin kapısından girdiğiniz andan itibaren yapmanız gereken tek şey bizim daha önceden kurulumunu yaptığımız ağa bağlanarak gitmek istediğiniz yerin adını girmek. Bunu sizin isteğinize bağlı olarak ister sesli, yazılı ya da harita üzerinden işaretleme ile yapabilirsiniz. Arabalardaki navigasyon sistemi gibi bir sistem. Daha sonra bizim sistemimiz size en uygun rotayı çıkartacak ve sizi gideceğiniz yere yönlendirecek. Tabii girdiğinizde eğer gideceğiniz yeri bilmiyorsanız sistemimiz size farklı alternatiflerde kampanyalar, indirimler, menüler ya da o mekanın yoğunluk derecesine göre size bazı bilgilerde sunacak. Tabii sadece AVM değil, havaalanı ve hastanelerde de kuracağımız için bizim kurduğumuz sistem mekanlara göre özelleştirilmiş ve uygulamamızı da insanlara özelleştirilmiş bir şekilde sunmuş olacağız" dedi.

Nihan Segah Çakar, sistemi geliştirme sürecinde Erciyes Teknopark'ın birçok desteğinden faydalandıklarını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"İş fikrimizi gerçekleştirmek için 'benim işim girişim' programına başvurduk. Burada ilk 10 ekip arasında desteklenmeye hak kazandık. Bu süreçte Erciyes Teknoparkın birçok desteği oldu. Bunlardan en önemlisi 10 bin TL'lik ilk baştaki prototip desteği, düzenli olarak çalışabileceğimiz ofis ortamı, lab Erciyes dediğimiz bir laboratuvar ki biz çalışmalarımızı orada gerçekleştiriyoruz. Bu sürecin hepsinde geçerli olanda eğitimler ve mentör desteği de var. Biz bu süreçte 2 kişiyiz. Ekibimizi daha çok genişletmek ve iş fikrimizi ve şirketimizi daha çok büyütmek istiyoruz. Bu süreçte de kurulumu yapabileceğimiz büyük işletmelerle görüşmeler içerisindeyiz ve olumlu dönüşlerde alabiliyoruz. İsteğimiz daha fazla işletmeyle görüşmek ve iş fikrimizi daha da çok büyütmek. 'Benim işim girişim' programı deneyimli, deneyimsiz, ve öğrenci iş fikri olan herhangi bir insana yönelik olduğu için herkes katılabilir. Yeter ki bir iş fikriniz olsun ve bunu gerçekleştirebilecek potansiyeliniz olsun. Yeter ki kendinize inanın. Projemize başlama sebebimizin arkasından TÜBİTAK 2209-A lisans öğrencileri destekleme projesinden destek alıp, bu alanda geliştirebilecek teknolojileri denedik. Bu alanda geliştirilebilecek teknolojilerden Ultra Whiteped teknolojisi üzerinde karar kılıp bu alanda çalışmalarımıza başladık. Bir matematiksel algoritma belirleyip bu algoritmanın çalışabileceği donanınlar üzerine çalıştık. Ultra whiteped teknolojisi kullanabileceğimiz bir modül bulup, o modülün üzerine eklentiler geliştirerek temel düzeyde çalıştırılabilecek bir sistem tasarladık. Gelecek dönemde bu sistem ile birlikte çalışan bir haritalandırma sistemi oluşturup, bunları kapalı alanlarda hassas konu tespiti yapabilmek amacıyla kullanmayı ve pazarlamayı düşünüyoruz. Şu an için bin metrekarelik bir kapalı alan için girinti, çıkıntı, duvar sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak 3 bin 200 ila 6 bin dolar arasında final kurulum bedeli belirledik. Bu maliyetler dahilinde diğer rakiplerimize göre çok daha az bir maliyet çıkartmış oluyoruz ve yüksek hassasiyet sunuyoruz."

Uygulama içerisinde haritalandırma yaparak sistemi pazarlamayı düşündüklerini söyleyen Arif Çakı da, "Projemize başlama sebebimizin arkasından TÜBİTAK 2209-A lisans öğrencileri destekleme projesinden destek alıp, bu alanda geliştirebilecek teknolojileri denedik. Bu alanda geliştirilebilecek teknolojilerden ultra whiteped teknolojisi üzerinde karar kılıp, bu alanda çalışmalarımıza başladık. Bir matematiksel algoritma belirleyip bu algoritmanın çalışabileceği donanınlar üzerine çalıştık. Ultra White Ped teknolojisi kullanabileceğimiz bir modül bulup, o modülün üzerine eklentiler geliştirerek temel düzeyde çalıştırılabilecek bir sistem tasarladık. Gelecek dönemde bu sistem ile birlikte çalışan bir haritalandırma sistemi oluşturup, bunları kapalı alanlarda hassas konu tespiti yapabilmek amacıyla kullanmayı ve pazarlamayı düşünüyoruz. Şu an için bin metrekarelik bir kapalı alan için girinti, çıkıntı, duvar sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak 3 bin 200 ila 6 bin dolar arasında final kurulum bedeli belirledik. Bu maliyetler dahilinde diğer rakiplerimize göre çok daha az bir maliyet çıkartmış oluyoruz ve yüksek hassasiyet sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi'
Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi'
Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi'
Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi'

Erciyes Üniversitesi, Navigasyon, Erciyes, Segah, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mühendislik öğrencilerinden 'Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi' - Son Dakika


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