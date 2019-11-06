"Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı"nda geleceğin tıbbı ele alındı

Dicle Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen mühendislik ve doğa bilimleri konulu toplantıda, geleceğin tıbbını masaya yatıran uzmanlar, ileride ameliyat yapan robotların ortaya çıkmasıyla doktorluğun fonksiyonunu kaybedecek meslekler arasına girebileceği görüşünü dile getirdi.

DÜ Kongre Merkezi'nde "4. Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı" ile "3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Konferansları" düzenlendi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, gelecekte yeni iş alanı ve farklı meslek gruplarının oluşacağını belirtti.

Dijitalleşme ve yapay zekanın bu yeni iş alanlarını oluşturacağını vurgulayan Gül, şöyle konuşu:

"Bazı meslekler gelecekte fonksiyonunu kaybedecek. Bunlardan bir tanesi de büyük ihtimalle doktorluk olacaktır. Önümüzdeki günlerde birçok yerde robot ile ameliyat yapacak cerrahlar olacak. Çünkü artık cerrahlar robot ile ameliyat yapıyor. Şu anda robotun kendisi ameliyat yapmaya başlıyor. İleriki yıllarda herhangi bir ameliyat tekniği robota kodlanacak, robot ameliyat yapacak."

Gül, yapay zeka, dijitalleşme ve bilimsel gelişmelere öncülük edecek kurumların başında da üniversitelerin geldiğini kaydetti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. Bilal Gümüş de 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olması nedeniyle konferansların bu yıl Göbeklitepe teması ile düzenlendiğini anımsattı.

Gümüş, "Göbeklitepe insanlık tarihini değiştiren bir arkeolojik buluntu ve zamanın sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Biz de bu nedenle konferanslarımızın sloganını 'Zamanın sıfır noktasından, günümüz bilim ve teknolojisine' olarak belirledik." dedi.

Konferansta Prof. Dr. Aslı Tolun "Yeni nesil genetik teknolojileri", Prof. Dr. Tülay Yıldırım ise "Yapay zeka ve dijitalleşmenin sağlık alanındaki yansımaları" konulu sunumlar yaptı.

Konferanslar 8 Kasım'a kadar devam edecek.